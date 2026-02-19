Kultúra
Jókai Mór születésnapján zárult a Jókai200 emlékév
A köztársasági elnök szerint az író örök derűje és mesélői képessége példa minden generációnak
Hozzátette: Jókai az örök mesemondó, aki nem tudott boldogtalan lenni, mert minden helyzetben megőrizte derűjét.
Az emlékév tavaly ezen a napon, Jókai Mór születésnapján kezdődött, és ma az ő regényhőseivel zárul, hiszen a színpadon majd az ő képzeletében született történetek elevenednek meg musical formájában – emlékeztetett Sulyok Tamás.
Jókai olyan író volt, aki nap mint nap leült az asztalához és szárnyaló képzelőerejéből merítve regényeket, prózaműveket alkotott kézírással. Regényeinek, novelláinak, elbeszéléseinek összes nyomtatott terjedelme több tízezer oldal – mutatott rá az államfő.