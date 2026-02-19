Jókai Mór születésnapján zárult a Jókai200 emlékév

Jókai Mór alakjában egy magyar írófejedelem áll előttünk – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán, a Jókai200 emlékév záró rendezvényén a Papp László Sportarénában.

Hozzátette: Jókai az örök mesemondó, aki nem tudott boldogtalan lenni, mert minden helyzetben megőrizte derűjét.

Az emlékév tavaly ezen a napon, Jókai Mór születésnapján kezdődött, és ma az ő regényhőseivel zárul, hiszen a színpadon majd az ő képzeletében született történetek elevenednek meg musical formájában – emlékeztetett Sulyok Tamás.

Jókai olyan író volt, aki nap mint nap leült az asztalához és szárnyaló képzelőerejéből merítve regényeket, prózaműveket alkotott kézírással. Regényeinek, novelláinak, elbeszéléseinek összes nyomtatott terjedelme több tízezer oldal – mutatott rá az államfő.