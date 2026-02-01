Hankó Balázs: mi, magyarok szeretjük a kultúrát

Mi, magyarok szeretjük a kultúrát és bronzérmesek vagyunk a színházlátogatások számában – mondta a kulturális és innovációs miniszter vasárnap Gödöllőn.

Részlet a Fővárosi Nagycirkusz Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? című novellája alapján készült cirkuszi játékából a Gödöllő 60 színházi fesztivál megnyitóján a Művészetek Házában 2026. február 1-jén

Hankó Balázs a Művészetek Házában a Gödöllő 60 nevű színházi fesztivál megnyitóján emlékeztetett arra, hogy a rendezvénnyel a település várossá válásának hatvanadik évfordulójára emlékeznek.

„Amikor Gödöllőn és a térségében körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy Gödöllő töretlenül fejlődik” – mondta. Kifejtette, az itt található Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen – amely a világ száz legjobb agráregyeteme között van – éppen megújul a kampusz.

Hozzátette, a Gödöllői Királyi Kastélyba most érkezik húszmilliárd forintos állami fejlesztési forrás, és néhány hét múlva megérkezik a következő húszmilliárd forintos fejlesztési támogatás is. Mindez egy soha nem látott fejlesztés része, amely visszavihet minket Sisi királyné korába – hangoztatta a miniszter.

A tárcavezető azt mondta, kevés város mondhatja el magáról, hogy templomot épít, de Gödöllőn lett egy új csoda: a Premontrei Apátság. Értékelése szerint a kultúra hidat képez, a kultúra közösséget képez és mi, magyarok szeretjük a kultúrát.

Hankó Balázs hozátette: „amikor a csodás előadóművészeti előadásokon veszünk részt, többek leszünk, közösségben vagyunk, és ennek a közösségnek a megtartó erejével éljük aztán tovább mindennapjainkat”.