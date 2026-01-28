A Nouvelle Vague kapta a legtöbb jelölést

Richard Linklater Nouvelle Vague című, a francia újhullám születésével foglalkozó filmje kapta a legtöbb, 10 jelölést szerdán a francia filmakadémia César-díjaira – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Linklater fekete-fehér ódája, amely Jean-Luc Godard 1960-ban készült, Kifulladásig című filmjének forgatását idézi fel, a francia filmes újhullám előtt tiszteleg. A Nouvelle Vague a legjobb eredeti forgatókönyv, hang, a operatőri munka, vágás, jelmez- és díszlettervezés, valamint a látványeffektus kategóriában is jelölt lett.

Linklater filmjét egyenként nyolc jelöléssel három francia film követi a César-akadémia közleménye szerint: a L’attachement című családi dráma, A 137-es akta – Egy belső jelentés című rendőrségi dráma és a L’inconnu de la Grande Arche című életrajzi dráma, amely a párizsi Diadalív megépítésének történetét idézi fel.

Mind a négy film César-jelölést kapott a legjobb film kategóriában, amelybe az iráni rendező, Dzsafar Panahi Csak egy baleset című alkotása is bejutott. Panahi filmje, Franciaország hivatalos Oscar-nevezése a legjobb nemzetközi film mezőnyben és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is bekerült az Oscar-jelöltek közé.

A legjobb rendező kategóriában Carine Tardieu (L’attachement), Dominik Moll (A 137-es akta – Egy belső jelentés), Stéphane Demoustier (L’inconnu de la Grande Arche), Richard Linklater (Nouvelle Vague) és Hafsia Herzi (La petite derniere) esélyes a francia Oscarnak is nevezett César-díjra.

A legjobb színésznő Césarjára Leila Bekhti (Volt egyszer...az anyám), Valeria Bruni Tedeschi (L’attachement), Léa Drucker (A 137-es akta – Egy belső jelentés), Isabelle Huppert (A világ leggazdagabb asszonya) és Mélanie Thierry (La Chambre de Mariana) kapott jelölést. A legjobb színész kategóriában pedig Claes Bang (L’inconnu de la Grande Arche), Bastien Bouillon (Partir un jour), Laurent Lafitte (A világ leggazdagabb asszonya), Pio Marmai (L’attachement) és Benjamin Voisin az 1930-as évek Algériájában játszódó L’étranger főszereplője verseng a díjért.

A külföldi filmek közül a brazil A titkos ügynök, a kínai Fekete kutya, a spanyol Tánc a sivatagban, a norvég Érzelmi érték és Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmje került a jelöltek közé.

A 24 kategóriában odaítélt César-díjakról a filmakadémia csaknem ötezer tagja szavaz.

A tiszteletbeli César-díjat idén az amerikai Jim Carrey-nek ítélték oda színészi pályafutásáért. Az elismerést korábban Julia Roberts, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett, Robert Redford és George Clooney is megkapta.

Az 51. César díjátadó gálát február 26-án rendezik meg Párizsban.