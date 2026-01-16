Indul a Kós Károly Program!

A hazai nemzetiségeket bemutató tájházak jelentőségét a helyi identitás és kultúra megőrzése, valamint megélése adja – mondta a kultúráért felelős államtitkár pénteken az M1 aktuális csatornán.

Závogyán Magdolna a Kós Károly Program pénteki elindulása alkalmából kiemelte: a tájházak akár egymillió forintos támogatásban is részesülhetnek. A program célja a tájházak támogatása, azok kulturális színtereinek erősítése, közösségi programok elősegítése és minél több látogató bevonása.

A teljes Kárpát-medence területére kiírt programra február 6-ig három témában lehet pályázni: a tájházak felújítására, rendezvényekre, valamint turisztikai attrakciók erősítésére nyerhető támogatás – közölte az államtitkár. Annak köszönhetően ugyanis, hogy egyre népszerűbbek a hazai tájházak, szükségessé válik az elhasználódott közösségi terek, valamint installációk és bútorok felújítása – mutatott rá Závogyán Magdolna.

Felidézte, a megközelítőleg 500 hazai tájház múltja visszanyúlik az 1930-as, 1940-es évekre, de ezek az intézmények a 70-es években kaptak igazán lendületet.

"A hazai tájházak ékkövek, gyöngyszemek az adott településen és minden falumúzeum a maga egyéniségében mutatja azt a színes magyar kultúrát, amelyben élünk akár Cigándon, Herényben, vagy Túristvándiban" – fogalmazott az államtitkár. Megjegyezte: a kulturális területeken, így a tájházak esetében is nagy kihívást hozott az online tér megjelenése és az, hogy hogyan lehet napjainkban megszólítani a fiatalokat.

A tájházaknál a múzeumpedagógia megjelenése a 2000-es években jelentős funkcióváltást hozott: ezután a falumúzeumok esetében már nemcsak dédszüleink életmódjának a bemutatása került a fókuszba, hanem a közösségek és a fiatalok minél erősebb bevonása – mutatott rá Závogyán Magdolna, aki szerint "az adott tájegységben megjelenő egyediség" felkelti a fiatalok érdeklődését.

A tájházak programjain tíz-tizenöt éve egyre inkább jelen vannak a különböző közösségek, kiemelten a családok. A falumúzeumok népszerűsítésében egyre nagyobb szerepet játszik a gasztronómia, a Csoóri Sándor Programnak köszönhetően egyre többen ismerik meg a viseletek gyönyörűségét – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Závogyán Magdolna arról is beszélt, hogy csütörtökön a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális államtitkársága elindította a magyar kultúra hetét. A kultúra összeköt mottót viselő kampány célja a teljes Kárpát-medence, sőt a Liszt Intézeteken keresztül a diaszpóra magyarságának a megszólítása – emelte ki.

Elmondta: az egységes arculatot kapó magyar kultúra napja alkalmából egyebek mellett a Magyar Nemzeti Múzeumba várják a közönséget az Attila hun király örökségét bemutató tárlatra, műsorra kerül a Magyar menyegző című mozifilm, és a művelődési házak is számos programot szerveznek.

Závogyán Magdolna fontosnak nevezte, hogy a magyar kultúra napján az egy városban működő kulturális intézmények – például a színházak, a könyvtárak, a művelődési házak – egymással együttműködve nyújtanak kulturális programokat.