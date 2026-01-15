Kultúra
Díjesővel zárult a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál
A Fesztivál Plusz - Győztesek gálája című előadás a következő hetekben még látható
A fesztiválra öt kontinens huszonegy országából érkezett több mint kétszáz cirkuszművész.
Az öt teltházas esten a produkciókat több mint 12 ezer néző látta.
A gálaelőadáson résztvevőket Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntötte. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „Magyarország büszke arra, hogy a fesztiválon fellépő cirkuszművészek hazánk jó hírét viszik a világban. A cirkusz nemzetiségtől függetlenül összeköti az embereket, a tehetség pedig nem ismer határokat.”
A gála show-t a Talamba ütőegyüttes nyitotta meg Kodály Zoltán Kállai kettősének vibrafonra és más ütőhangszerekre átdolgozott változatával, majd megérkezett a manézsba a Fővárosi Nagycirkusz épülete előtt álló mozdony kicsinyített változata, amelyből munkavédelmi sisakos táncosok ugrottak elő, majd bevonultak nemzeti zászlójukkal a gálán fellépő illetve a fesztiválon díjazott művészek.
Ezen az esten is - akárcsak a fesztivál többi napján - Lapis Erika színművész és Zsilák Richárd zsonglőr-artista konferált.
A fesztivál kapcsán többször elhangzott, hogy a cirkusz a digitális detox első számú eszköze. Az emberi teljesítményt és az emberi jelenlétet nem pótolja semmi, nem végezheti el helyette a gép. A cirkuszi látvány, amikor szinte a fizikai törvényeit kérdőjelezi meg egy-egy emberi produkció, átállítja a fejünkben a váltókat, visszahoz minket abból a világból, amelyben lassan már a gépeké a főszerep, az előadásmód pedig érzelmileg hangolja át a nézőt, és megmozgatja a képzeletét.
A gálán látott produkciók némelyikére jellemző, hogy a kortárs táncból, a fizikai színházból, a kontakttáncból, vagy éppen az utcai táncokból merítenek ihletet, látványvilágot, illetve visszanyúlnak a pantomimhez, és efféle elegyekből alkotnak saját képzelet- és mozgásvilágot, amelybe behúzzák a nézőt.
Az izraeli Duo Aerial DNA lengőrúd produkciója, a francia Duo Mateo and Aelia diaboló-száma és a francia-svájci Duo up’n’Down kínai rúd száma ide tartozik. Hagyományosabb, de nem kevésbé lírai szépségű vonulatot képvisel a magyar The Annas kettős lengőrúd száma.
A negyven éves múltra visszatekintő Flying Tabares trapéz száma is a hagyományosabb, de nagyon jókedvű cirkuszt képviselte.
A cirkusz kapcsán szokás arról is beszélni, hogy a manézsban nem érvényesülnek a külpolitikai feszültségek, ott mindig béke van.
A fesztiválon orosz és ukrán művészek egyaránt felléptek, ahogy például a gálán is láthattuk az orosz Maria Sarach különleges, lírai handstand számát és az ukrán Kateryna Kornieva bravúros, erőt sugárzó mégis légies lengőrúd produkcióját is.
A Magyarországon nem először fellépő olasz Velencei Karnevál csoport pedig nagyon vidám, nagyon látványos trambulin számot mutatott be az ünnepi gálán.
A kolumbiai és japán Martinez csoport ikária produkciójában a rekord teljesítmény is szerepet kapott a precizitás és az állóképesség mellett.
A kínai China National Acrobatic Troupe karikaugrás és kézenállás produkciójával méltán kapta a fesztivál nagydíját. Fehér öltönyös artistái produkciója aprólékosan kidolgozott volt és precíz, különleges ugrásaikkal elkápráztatták a közönséget, produkciójuknak mondanivalója volt, drámaisága azonban nem ment a könnyedség rovására.
A közönség is és a zsűri nem egyszer állva tapsolta meg a fellépőket, a magyar The Annas
csoport kapta az első állva tapsok egyikét.
Az orosz Gruppa Zakhvata bohócduó és az izraeli Anatoli Akerman egyszerre finom, érzékeny és csípős humorral szórakoztatta a közönséget. Az izraeli bohócot Tim Burton Dumbo című filmjében is láthattuk korábban. Ő már az előcsarnokban elkezdte a vidítást: egy ketreccel járt körbe-körbe a nézők között, amelyre ki volt írva, hogy a bohócharapós, és nem szabad etetni.
A fesztivál mozdonya kapcsán nem csak az juthat eszünkbe, hogy a cirkusz vonatára minden műfaj felszállhat, hanem az is, hogy a vonatot az állati munka kiváltására találták fel. A modern cirkuszban is prioritássá vált a felelős állattartás. Sajnos Tobias Schandel lámáit nem láthattuk a gálán, de Thomas Lacey kutyáit és Giulia Giona lovait igen. Meg is állapíthattuk, hogy a kutyák csupa olyan mutatványt adtak elő, ami természetes mozgásukból, szokásaikból fakad, de a cirkuszi idomár családból származó Thomas Lacey (Egyesült Királyság) munkája nyomán elegáns, bájos és akrobatikus gyakorlatokká nőtték ki magukat.
A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál egyik különlegessége, hogy a nemzetközi zsűri mellett a magyar utazó cirkuszok igazgatói is értékelik a produkciókat. A nemzetközi fesztivál és a díjeső célja, hogy a cirkuszigazgatók és menedzserek a világ legjelentősebb cirkuszi produkcióiból válogathassanak.
Az ünnepélyes záróeseményen, a Gála Show-n a rangos nemzetközi zsűri döntése alapján, a hagyományokhoz híven díjakat osztottak ki a Fővárosi Nagycirkuszban. A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál nagydíját a China National Acrobatic Troupe (Kína) nyerte el.
Természetesen a magyar artistáknak drukkoltunk leginkább, és közülük többen is rangos szakmai elismerést értek el a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon.
A Hungarian Show arany díját kapta a The Anna’s (lengő rúd / Magyarország). Ezüst díjat vehetett át a Duo Kriko (gurtni / Magyarország), a bronz díjat pedig Eötvös Christofer (illuzionista / Magyarország) nyerte el.
A Lyrical Circus Late-Night show arany díját Chepkyi Mykhailo (gurtni / Ukrajna) hozta el.
Az ezüst díjat Mateo and Aelia (diabolo / Franciaország), a bronz díjat a Duo Satellite (duo gurtni / Ukrajna) vehette át.
Arany Pierrot-díjban részesült: a Martinez Brothers (ikária / Kolumbia és Japán), Kateryna Kornieva (lengőrúd / Ukrajna) és a Flying Tabares (fliegende / Argentína és USA).
Ezüst Pierrot-díjat vehetett át Giulia Giona (lovas szabadidomítás / Olaszország), a Venice Carnival (gumiasztal / Oroszország), a Duo Aerial DNA (lengőrúd / Izrael) és Thomas Lacey (kutyaszám / Egyesült Királyság).
A bronz Pierrot-díjat Gabriel Dell’Acqua (handstand / Olaszország), az Oscillating Pole Duo (lengőrúd / Kanada), a Duo Up’n’Down (kínai rúd / Franciaország és Svájc), valamint Maria Sarach (handstand / Oroszország) kapta.
A magyar cirkuszigazgatók zsűrijének arany díjában részesült a Martinez Brothers (ikária / Kolumbia és Japán), ezüst díjat vehetett át a Duo Costache (trapéz / Románia), a bronz díjat a Tobias Schandel - Casselly Family (láma szám / Németország és Ausztria) nyerte el.
A magyar versenyzők közül a Stefani Art's Special Award és a Balkanski Cirkusz különdíját vehette át Eötvös Christofer illuzionista.
Ádám Rudolf Jr. zsonglőr a Richter Ricardo Cirkusz különdíjában részesült. A The Anna’s (lengőrúd) elnyerte a Tashir Arena Yerevan Circus, a BOR Productions Special Award és az International Circus Festival of Italy Special Prize, valamint a PULSO First International Festival különdíjait és egyben meghívást nyert az idén júliusban, Peruban megrendezésre kerülő Pulso Festiválra.
Szintén meghívást kapott a magyar Duo Kriko gurtni páros az Aachen Christmas Circus-ba, valamint a „Without Borders” szentpétervári cirkuszfesztiválra.