Kultúra
Megnyílt a kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás
A Szépművészeti Múzeumban csodálhatják meg a látogatók
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mondott Az öröklét őrei-Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban 2025. november 27-én. A 2026. május 25-ig látogatható kiállítás méretét és az eredeti műtárgyak számát tekintve is egyedülálló
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Hozzátette: ennek a kultúrának a mélysége, bölcsessége és művészi kifinomultsága máig tiszteletet ébreszt a világ minden táján.
Az államfő emlékeztetett: mi, magyarok a történelem során számos alkalommal kerestük és találtuk meg azokat a szellemi rokon vonásokat, amelyek összekötnek minket az ázsiai kultúrák világával.
Nemzeti identitásunkban, hagyományainkban és gondolkodásmódunkban régóta él egyfajta természetes nyitottság a Kelet felé, valamelyest jobban is értjük az ott élő népeket és közösségeket, mint más európai nemzetek – mondta Sulyok Tamás.