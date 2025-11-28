Megnyílt a kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás

Egy olyan kultúra kincseit tárjuk a közönség elé, amely több ezer éven át formálta a Távol-Keletet, és gazdagította az emberiség közös kultúráját – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök az Öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás megnyitóján csütörtökön a Szépművészeti Múzeumban.

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mondott Az öröklét őrei-Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás megnyitóján a Szépművészeti Múzeumban 2025. november 27-én. A 2026. május 25-ig látogatható kiállítás méretét és az eredeti műtárgyak számát tekintve is egyedülálló

Hozzátette: ennek a kultúrának a mélysége, bölcsessége és művészi kifinomultsága máig tiszteletet ébreszt a világ minden táján.

Az államfő emlékeztetett: mi, magyarok a történelem során számos alkalommal kerestük és találtuk meg azokat a szellemi rokon vonásokat, amelyek összekötnek minket az ázsiai kultúrák világával.

Nemzeti identitásunkban, hagyományainkban és gondolkodásmódunkban régóta él egyfajta természetes nyitottság a Kelet felé, valamelyest jobban is értjük az ott élő népeket és közösségeket, mint más európai nemzetek – mondta Sulyok Tamás.