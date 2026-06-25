A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg a védelmi miniszterek

A visegrádi együttműködés (V4) tagállamai, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szükségesnek tartják a katonai logisztikai és védelmi ipari együttműködés erősítését – hangzott el a négy ország védelmi minisztereinek csütörtöki tárgyalását követő Budapesti sajtótájékoztatón.
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere, Robert Kaliňák, Szlovákia védelmi minisztere, Jaromír Zůna, Csehország védelmi minisztere és Władysław Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere megállapodott abban, hogy a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet államuk területén tartanak.
Továbbá a NATO következő, ankarai csúcstalálkozóján közösen fogják szorgalmazni az észak-déli logisztikai, a többi között üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés egyben biztonságos Európát is jelent.
Robert Kaliňák a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a tagállamok sürgetik az ukrajnai háború mielőbbi befejezését. Ugyanakkor szükségesnek tartják, hogy felkészüljenek a béke megkötése utáni időszakra. A jugoszláviai háború tapasztalatai alapján a fegyvernyugvás után felerősödik a szervezett bűnözés, illetve a fegyvercsempészet – tette hozzá.
A továbbiakban kifejezte meggyőződését, hogy a V4 tagállamai jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a NATO és az EU biztonságához, amihez szükséges a védelmi ipar, a többi között a drónvédelem közös fejlesztése. Ennek érdekében a V4-ek következő szlovákiai találkozóján védelmi ipari nap szervezésére is készülnek – tette hozzá.
Jaromír Zuna azt hangsúlyozta: Csehország kormánya és személy szerint ő is prioritásként kezeli a V4-es együttműködést, ami jelentős szereplő a NATO és az EU keretében, és az együttműködés újjáélesztése lényeges a védelem és a biztonság szempontjából is.
Közös a történelmünk és közösek a biztonsági érdekeink is a térség egészében – mondta a cseh politikus.
Władysław Kosiniak-Kamysz kifejezte örömét, hogy a V4 együttműködést sikeresen reaktiválták, mert az eddigieknél is szorosabb integráció szükséges a tagállamok között.
Annál is inkább mert a négy állam biztosítja Európában a legbiztonságosabb életkörülményeket a polgárai számára, és sikeresen küzdenek az illegális migráció ellen is. Lengyelország például sikeresen fékezte meg a belorusz határon az illegális migránsok beáramlását – sorolta.
Ennek alapján az együttműködés világítótorony lehet egész Európa számára – fogalmazott Władysław Kosiniak-Kamysz.