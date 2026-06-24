Buli van, szesz nincs egyes gall fesztiválokon

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Milliókat vonzanak az utcákra Gallia-szerte az évenkénti Fête de la Musique ünnepségek - ám az idei buli (talán) csöndesebb lesz - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a kormány döntése nyomán ugyanis sokfelé alkoholtilalom lépett életbe. A szigor oka, hogy az ország egyharmadára a legsúlyosabb hőségriadók vonatkoznak.

Vasárnap délnyugat felől a párizsi régión át Burgundiáig 39-40 Celsius-fok (102-104 Fahrenheit) várható, egyes területeken akár 41 Celsius-fok is lehet - írja a lap. Az előrejelzések szerint hétfőn tetőzik a hőmérséklet, és a hatóságok figyelmeztetnek, hogy a higanyszál akár történelmi magasságokba is emelkedhet. A hőhullám napok óta tart, és felforgatta az országot, több tucat vonatjárat törlését és a tanítás felfüggesztését kényszerítve ki.

A Fête de la Musique több mint 40 éve tartó bulisorozat, és mindig a nyári napfordulóhoz igazítva tartják meg.