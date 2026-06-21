XIV. Leó: Be kell fogadni az üldözötteket

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Senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek, mindenkit arra szólítok fel, hogy fogadja be az üldözötteket - jelentette ki XIV. Leó pápa,

A katolikus egyházfő déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól.

"Remélem, hogy a nemzetközi média ma is világosságot tud gyújtani a nemzetek vezetőinek lelkiismeretében. Senki sem fordíthatja el a fejét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Mindenkit arra buzdítok, hogy fogadja be az üldöztetés áldozatait, hogy békében, méltósággal élhessenek, és reménnyel tekinthessenek a jövőbe" - hangoztatta XIV. Leó.

A Vatican News hírportál megjegyezte, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) tavalyi becslése szerint 117,8 millió ember volt távol otthonától kényszerből háborúk, erőszak, üldöztetés miatt, vagyis minden 70. ember. A gyerekek aránya közöttük 38 százalék volt.