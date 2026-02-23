Ukrajna és Horvátország közösen akar energiaválságot okozni Magyarországon

Ukrajna segítséget kapott Horvátországtól, hogy Magyarországon energia krízis robbanjon ki az áprilisi választások előtt. Zágráb a közvéleményt megtévesztve azt állítja, hogy jelenleg is érkezik a JANAF vezetéken olaj Magyarországra, tehát nincs szükségünk az orosz energiahordozóra. Ez nem felel meg a valóságnak, és az sem, hogy a horvátok olajat engednek át a JANAF vezetéken hazánknak. Zágráb odaállt Kijev mellé, amely már évek óta le akarja vágni Magyarországot az olcsó orosz olajról és gázról.

Lehet, hogy drasztikusan hangzik, de nagyon úgy néz ki, hogy a horvátok mindenkit szellemileg visszamaradottnak néznek a térségben. Ugyanis már évek óta folyik, a húzd meg, ereszd meg, Budapest és Zágráb között a JANAF kőolajvezeték ügyében. A diskurzus lényege, hogy amennyiben az Oroszországból származó olaj útja a Barátság kőolajvezetéken bármilyen oknál fogva lehetetlenné válik, akkor az Adriától induló JANAF, mennyire lenne képes a magyar és a szlovák igényeket kielégíteni.

Most az energetikai helyzet élessé vált, miután Zelenszkij ukrán elnök parancsára nem indítják újra a Barátság vezetéken keresztül a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába. Ez azt jelenti, hogy január 27-dike óta a két uniós országba, egy csepp olaj sem érkezett.

Hamar felmerült ismét a horvát lehetőség. Csakhogy Zágráb teljes mértékbe, a tényeket és a körülményeket figyelmen kívül hagyva, finoman szólva, félretájékoztatja a közvéleményt.

A JANAF Nyrt. február 20-án kiadott sajtóközleményében ez áll, „A vállalt szem előtt tartja a partnerség és a megbízhatóság iránti elkötelezettségét, mint alapvető üzleti értékeket. A cég tevékenysége elősegíti a közép-európai országok, különösen Magyarország és Szlovákia folyamatos kőolajellátását. Jelenleg jelentős mennyiségű nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a JANAF csővezetékén a MOL-csoport, egy magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat számára.”

A sajtóközlemény kiemeli, „hogy a MOL-csoportnak szánt tartályhajókat rutinszerűen fogadják a JANAF omišalji terminálján, ahonnan az olajat a JANAF csővezetékén keresztül a magyar határra szállítják, ahol a partnercégnek átadják. Tekintettel ezekre a körülményekre, teljesen alaptalanok azok az állítások, miszerint az említett országok üzemanyag-ellátási zavarok szélén állnának” – állítja a vállalat.

Szóval, ha minden rendben van, akkor Budapesten és Pozsonyban miért kellett rendkívüli intézkedéseket bevezetni, hogy az üzemanyag ellátás zavartalan legyen? Nyilván egyik kormány sem jószántából tette ezt meg.

Magyarország és Szlovákia hivatalos kormányzati közlése szerint azóta, hogy a Barátság kőolajvezeték január 27-i leállt, egy csepp kőolaj sem érkezett Magyarországra a JANAF rendszeren keresztül.

Ezt a magyar külügyi álláspont és ezt a MOL is egyértelműen megerősítette.

Komolyan merül fel a kérdés, hogy a horvátok miről beszélnek? Hiszen a MOL szakembereinek sajtónyilatkozataiból kiderül, hogy jelenleg, a többszöri tesztelés ellenére még mindig nem világos, hogy a JANAF-nak milyen mértékű a kapacitása. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter haszonlesőnek nevezte Horvátországot, azt állítva, hogy megemelték a tranzitdíjakat. A magyar külügyminiszter azt is mondta, hogy az Adria vezeték nem tudja ellátni Magyarországot. A haszonlesést kifejezés úgy került „terítékre”, hogy a horvátok az Európában szokásos tranzitdíj többszörösét kérik.

Ha már az áraknál tartunk, akkor azt is ki kell emelni, hogy a horvátok, „jóindulatuk” jegyében közölték, hogy ők átengedik a tengeren keresztül érkező olajat Magyarországra, ha az nem orosz. Hát persze, csakhogy annak az olajnak az ára is többszöröse az orosz energiahordozónak. Arról már nem is beszélve, hogy egyik napról a másikra nem lehet nagyobb mennyiségű olajat, csak úgy „leakasztani”.

Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy amit a horvátok kommunikációs szinten csinálnak, annak semmi köze a valósághoz, akármilyen nyilatkozatot is adnak ki.

Ha az egész történet a legelején kezdjük boncolgatni, akkor jól látszik, hogy a Barátság kőolajvezetéket az ukránok többször is megtámadták és ezeknek az akcióknak egy részét nyíltan fel is vállalták. Ugyanez a helyzet a Török Áramlat gázvezetékkel is, amely ugyancsak Oroszországból szállítja az energiahordozót Magyarországra.

Vagyis, Kijev szándéka egyértelmű: mind a két létfontosságú energiaforrást el akarta vágni, azt remélve, hogy az energiaválság az áprilisi parlamenti választások előtt a közvélemény egy részét a kormány ellen fordíthatja.

A Barátság kőolajvezeték januárban egy orosz támadás során szenvedett kisebb károkat. Az oroszok nem a vezetéket akarták tönkretenni, hanem a közelében lévő olajtartályt. Kijevnek kapóra jött a helyzet, a kárra való hivatkozással, Zelenszkij megtiltotta a vezeték újbóli megnyitását.

A horvátoknak pedig az ukrán álláspont jött kapóra. Hogy miért? Mert el tudják hitetni az EU-val – nincs nehéz dolguk –, hogy a JANAF ki tudja Magyarország és Szlovákia olajszükségleteit elégíteni, így Brüsszel a két uniós tagállamot Horvátország felé tereli, és részéről ennyi.

Mit is mondtak az EU főhadiszállásán? A magyar kormányt mindenáron meg kell buktatni.