Európai Unió
Ukrajna döntött, Brüsszel reagált
Magyarországon sokan értetlenül állnak a helyzet előtt
Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja a Mandiner.
A szóvivő kiemelte:
„Nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel.”
Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében – csakhogy ukrán információk szerint Volodimir Zelenszkij a magyarországi választásokig szándékosan el akarja húzni a vezeték megnyitását, ezzel zsarolva Magyarországot.