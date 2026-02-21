Brüsszel szerint az Európai Unió semmiféle határidőt vagy követelést nem fogalmazott meg, hogy Ukrajna ne tartsa tovább zárva a Barátság kőolajvezetéket, amivel Kijev nyilvánvalóan be akar avatkozni a magyarországi választásokba.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között nagy az összhang

Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője cáfolta, hogy az EU nyomást gyakorolna Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték gyorsabb javítása érdekében, amelyen keresztül orosz olaj jut Magyarországra és Szlovákiába – írja a Mandiner.

A szóvivő kiemelte:

„Nincs határidő vagy követelés Ukrajna felé, az Európai Bizottság csupán egyeztetéseket folytat Kijevvel.”

Itkonen azt is állította, hogy az ukránok „rendkívüli erőfeszítéseket tesznek” az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében – csakhogy ukrán információk szerint Volodimir Zelenszkij a magyarországi választásokig szándékosan el akarja húzni a vezeték megnyitását, ezzel zsarolva Magyarországot.