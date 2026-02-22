Titkos iráni–orosz rakétaüzlet

A lap szerint a decemberben megkötött egyezményt az orosz állami fegyverexportőr Roszoboronekszport, az orosz védelmi minisztérium képviselője és az iráni fegyveres erők logisztikai szervezete írta alá. A megállapodás értelmében Oroszország három év alatt 500 „Verba” típusú hordozható indítóállványt és 2500 darab 9M336 rakétát szállítana Iránnak. A szállításokat 2027 és 2029 között, három ütemben hajtanák végre.

Moszkva és Teherán 2025 januárjában állapodott meg a biztonsági és védelmi együttműködés elmélyítéséről. A tavasszal ratifikált dokumentum a két ország közötti kapcsolatok bővítését, valamint a nyugati szankciók megkerülését szolgáló független logisztikai és pénzügyi láncok kialakítását is rögzíti. Február 19-én Oroszország és Irán közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öbölben és az Indiai-óceán északi részén.