Ukrajna EU-s megállapodást szegett, mégpedig nem is akárhogyan

2026 februárjának közepén – közel a háború negyedik évfordulójához – , amikor a Kijev és Budapest közötti „választási háború” szép lassan a tetőpontjához ér, az ukránok meglépik azt, aminek következtében egy ideális világban szertefoszlott volna az EU-s csatlakozásuk utolsó, leghalványabb reménye is.

Zelenszkijék szerződést szegtek – így Brüsszelnek lépnie kell. Ez talán az első olyan eset, hogy egy EU-hoz csatlakozni vágyó állam egy aláírt és ratifikált megállapodást felrúgjon, ráadásul egyből két tagállam kárára – írja véleménycikkében a Mandiner.

Azt az ukrán-uniós társulási megállapodást, amely kimondja, hogy Ukrajna semmilyen lépéssel nem veszélyeztetheti egyetlen uniós tagállam energetikai biztonságát sem, egyszerűen felrúgják azzal, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket, majd elkezdik tologatni, mikortól indítják újra a szállítást – de csak Szlovákia felé –, nos, ez még ukrán mércével is újdonság - jegyzi meg a szerző, aki szerint itt lenne az a pont, ahol az Európai Bizottságnak az asztalra kellene csapnia.

Ennek ellenére nem a szerződésszegés ténye váltott ki felhördülést, hanem az, hogy a magyar diplomácia nemcsak szóvá meri tenni: a „szabadság védőbástyája” éppen hátba szúrja egyik legfontosabb logisztikai és humanitárius hátországát – hanem még cselekszik is, ráadásul csupán jelzésértékűen. Mert a válságtanácsot nem a Barátsággal történt barátságtalanság miatt hívták össze Brüsszelben.

Szinte pusztába kiáltott szó feltenni a kérdést: hol vannak most a jogállamisági jelentések szerzői? Hol vannak azok, akik minden egyes magyar törvénymódosításnál a szerződések szellemére hivatkozva indítanak kötelezettségszegési eljárást?

Ami most történik, az egyértelmű üzenet minden józanul gondolkodó európai számára: Ukrajna jelenlegi formájában, ezzel a politikai kultúrával nemhogy az Európai Uniónak nem lehet tagja, de megbízható partnernek sem tekinthető - hangsúlyozza a szerző.

„A Barátság vezeték elzárása ugyanis drasztikus lépés. Drasztikusabb, mint bármi, amit Zelenszkijék eddig a választások kapcsán tettek.”

Megjegyezte: egy ideális világban Kijev ezzel a lépéssel nem a magyar kormányt büntetné, hanem a saját jövőjét ásná alá. Reméljük, hogy bár nem ideális világban élünk, de a megfelelő helyeken mégis felismerik, mit jelent ez a lépés.