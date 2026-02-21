Rendkívüli biztonsági intézkedések lesznek a Lyonban megölt nemzeti radikális aktivista megemlékezésén

Rendkívüli rendőri készültséget vezetnek be a középkelet-franciaországi Lyonban azon a megemlékezési meneten, amelyet az egy héttel ezelőtt a politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák emlékére tartanak – jelentette be pénteken Laurent Nunez francia belügyminiszter az RTL kereskedelmi rádióban.

A szombati felvonuláson – amelynek betiltását Lyon polgármestere és a helyiek egy része is kérte a hatóságoktól a várható zavargások miatt – a belügyminiszter szerint 2-3 ezer, az „ultrakonzervatívokhoz” tartozó emberre számítanak a hatóságok.

A megemlékezést a megölt diák egyik barátja, egy abortuszellenes mozgalom szóvivője hívta össze. A felhívást szélsőjobboldali csoportok terjesztik a közösségi médiában.

A legnagyobb ellenzki párt, a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella pénteken azt javasolta a párt aktivistáinak, hogy ne vegyenek részt a szombatra tervezett megemlékezéseken, és ne hozzák azokat összefüggésbe a párttal. Szerinte a megemlékezések szervezőiről nem lehet tudni pontosan, hogy kik, és egyiket sem a megölt diák hozzátartozói kezdeményezték.

A másik nagy ellenzék párt, a radikálisan baloldali Engedetlen Franciaország részéről Manuel Bompard a megemlékezés betiltását kérte, mivel szerinte az „igazi fasiszta demonstráció” lesz, és „fenyegetést jelent a lakosok számára”.

„Több mint ezer neonáci érkezik egész Európából halálos bosszúvággyal” – írta a radikális baloldali politikus az X-en.

A belügyminiszter pénteken elmondta, hogy csak akkor tudná betiltani a felvonulást, ha „a közrend megzavarásának jelentős kockázata állna fenn, és azt nem vagyok képes megakadályozni”.

A megemlékezést egy 23 éves diák, Quentin Deranque emlékére szervezik, aki szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás múlt csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges, egy szélsőbaloldali és egy szélsőjobboldali csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a megölt diák magára maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő tagja” a földre esett férfit ütötte és rugdosta, majd magára hagyta.

A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Csütörtök este szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. Öt férfi és két nő ellen indult eljárás, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak három munkatársa is, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde (Az Ifjú Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és három héttel az önkormányzati választások előtt kritikák kereszttűzébe állította a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.