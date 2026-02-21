Külföld
Civileket vertek az utcán az ukrán toborzók
Sokkoló felvételek láttak napvilágot
A területi toborzóközpontok (TCK) gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot. A TCK munkatársai, akiket sokan csak Zelenszkij emberrablóiként emlegetnek, négy éve szabadon garázdálkodnak Ukrajnában. Gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy az utcán. Számos felvétel került nyilvánosságra az ukrajnai kényszersorozás bevett gyakorlatáról, kényszerítésekről, illetve esetekről, amikor a toborzók – látszólag bármiféle indok nélkül – erőszakot alkalmaztak civilekkel szemben - írta meg a Tények.
Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat.
Egy Odesszából előkerült felvételen az látható, hogy egy toborzótiszt fényes nappal, ököllel ütlegelt egy a fiatal férfit. Végül a többi TCK-snak kellett közbeavatkoznia.
Az elmúlt időszakban több, Ukrajnában készült videó jelent meg a közösségi médiában, amelyeken erőszakos mozgósítással összefüggő intézkedések láthatók. Az ukrán hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, a hatóságok pedig kegyetlenebbnél kegyetlenebb megoldásokkal próbálják orvosolni ezt. Egy dokumentált esetben egy férfit hatalmas erővel vágtak földhöz a toborzótisztek.
„Mit csinál? Csak állt ott!” – üvölti egy női hang a toborzóknak a videón, aki egy panel ablakából vette videóra a történteket.
Egy másik, Telegramon terjedő felvétel szerint egy férfit több egyenruhás rángatott ki egy lakótelepről, hogy egy furgonba tuszkolják.