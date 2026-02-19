Közös hadgyakorlatot tartott Irán és Oroszország

2026. február 20., péntek

Külföld

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 23:52
Közös hadgyakorlatot tartott az Ománi-öböl, illetve az Indiai-óceán északi partjánál Irán és Oroszország csütörtökön – jelentette be a síita állam hadserege.

Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

A fegyveres erők tájékoztatása szerint a műveletekben részt vett az iráni Forradalmi Gárda, az iráni haditengerészet különleges műveleti egysége, valamint iráni és orosz légvédelmi egységek, és a többi között légi felderítést és felszíni manővereket gyakoroltak, valamint kalózok elfogását és egy elrabolt hajó visszaszerzését szimulálták.

A hadgyakorlatban – amelyen rombolókat, egyéb hadihajókat, helikoptereket és motorcsónakokat is bevetettek – a felek a közös parancsnoksági és irányítási képességek fejlesztésére összpontosítottak, valamint a gyors válaszadást gyakorolták.

Hasszan Makszudlu, a hadgyakorlat szóvivője a Mehr iráni hírügynökségnek szerdán elmondta, a művelet célja a tengerbiztonság erősítése, a két ország haditengerészete közötti együttműködés mélyítése, illetve a közös műveletek összehangolása. Hangsúlyozta: a manőver „a béke és a barátság üzenetét kívánja közvetíteni a régiós országok felé, valamint arra szolgál, hogy elejét vegye bármilyen, a térségben indított egyoldalú akciónak”. bármilyen, a térségen indított egyoldalú akció megakadályozását célozzák.

Az iráni Forradalmi Gárda kedden már tartott egy hadgyakorlatot, mégpedig a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál, amelyet egy időre – a hajózási biztonságra hivatkozva – le is zárt.

