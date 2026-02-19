2026. február 19., csütörtök

Előd

Élőben követhetjük az amerikai csapatmozgásokat

 2026. február 19. csütörtök. 15:40
Egy az egyben láthatjuk a BBC-n, miként és merre mozognak az amerikai csapatok Irán térségében a Közel-Keleten. Mármint azok, melyek megadják a koordinátáikat…

Elpusztított tank, az irak-iráni háború mementója - vajon mit tudnának kezdeni a világ legnagyobb hatalma ellen az irániak?
Fotó: AFP/Anadolu/Morteza Nikoubazl

Műholdfelvételek szerint Irán megerősített egy új létesítményt egy kulcsfontosságú katonai helyszínen - írja folyamatoan frissülő hírfolyamában a BBC. Mint az összeállításokból kibogarászható, az Egyesült Államok egyre több erőt koncentrál a térségben. Így sok más mellett azonosítottak F-35-ös lopakodó és F-22-es fejlett vadászgépeket is.

Az F-35-öket mindig elsőként, a jól védett célpontok megtámadására küldik be - írja a portál. Ezen túl a nyilvános adatok szerint ott nyüzsögnek a légtérben a KC-135 és KC-46-os légi tankerek továbbá az R-3-as parancsnoki és megfigyelő repülőgépek is. Utóbbiak teszik lehetővé az Egyesült Államok számára „az igazán nagyszabású légi műveletek végrehajtását és irányítását”.

Figyelmeztető jel lehet Teherán számára, hogy a repülő benzinkutak csütörtökön elhagyták a spanyol partokat és Görögországba települtek át.

