Álhírellenes kampányt rendelt a román kormány

 2026. február 20. péntek. 3:38
Megunták az álhírek burjánzását Bukarestben.

Álhírellenes kampányt rendelt a román kormány
Több nem is kell - de valójában még ennyi sem
Fotó: AFP/Sebastien Bozon

Álhírellenes kampányt rendelt az Országos Audiovizuális Tanácstól (CNA) a román kormány - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a bukaresti képviselőház után a szenátus is elfogadott egy olyan jogszabály-tervezetet, amely a kritikus gondolkodást népszerűsítő, az álhírek komoly társadalmi veszélyeire figyelmeztető társadalmi célú hirdetések bevezetését irányozza elő.

A lap megjegyzi, az olyan településeken, ahol a lakosság több mint tíz százaléka valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, akkor annak az anyanyelvén is sugározni fogják az álhírellenes ismertetőket. A törvény már csak arra vár, hogy Nicușor Dan elnök kihirdesse.

