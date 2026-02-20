Álhírellenes kampányt rendelt a román kormány

Több nem is kell - de valójában még ennyi sem

Álhírellenes kampányt rendelt az Országos Audiovizuális Tanácstól (CNA) a román kormány - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a bukaresti képviselőház után a szenátus is elfogadott egy olyan jogszabály-tervezetet, amely a kritikus gondolkodást népszerűsítő, az álhírek komoly társadalmi veszélyeire figyelmeztető társadalmi célú hirdetések bevezetését irányozza elő.

A lap megjegyzi, az olyan településeken, ahol a lakosság több mint tíz százaléka valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, akkor annak az anyanyelvén is sugározni fogják az álhírellenes ismertetőket. A törvény már csak arra vár, hogy Nicușor Dan elnök kihirdesse.