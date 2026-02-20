A miniszter is sokallja az áramárakat

Bogdan Ivan energetikai miniszter egy tévéadásban kinyögte, hogy Romániában „egyfajta monopólium” van az energetikai piacon, ami miatt az árak durván 9,5 százalékkal magasabbak, mint az az európai piacon normális lenne - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, Bogdan Ivan szerint létezik egy nemzetközi platform elektromos áram tekintetében amelyre Románia „adminisztratív okokból” még nem tudott csatlakozni, de az illetékesek már dolgoznak azon, hogy ez megváltozzon.

Egyúttal a hatóságok átfogóan vizsgálni kezdték a termelési, szállítási és tárolási költségeket, de az energiapiac általános szerkezetét is, hogy kijavíthassák a kereskedelmi mechanizmusban nemrég feltárt zavarokat.