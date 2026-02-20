2026. február 20., péntek

Előd

A miniszter is sokallja az áramárakat

MH
 2026. február 20. péntek. 3:20
Az illetékes román miniszter szerint majdnem tíz százalékkal többet fizetnek az áramért a helyi polgárok, mint kéne.

Fotó: AFP/Andrei Pungovschi

Bogdan Ivan energetikai miniszter egy tévéadásban kinyögte, hogy Romániában „egyfajta monopólium” van az energetikai piacon, ami miatt az árak durván 9,5 százalékkal magasabbak, mint az az európai piacon normális lenne - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, Bogdan Ivan szerint létezik egy nemzetközi platform elektromos áram tekintetében amelyre Románia „adminisztratív okokból” még nem tudott csatlakozni, de az illetékesek már dolgoznak azon, hogy ez megváltozzon.

Egyúttal a hatóságok átfogóan vizsgálni kezdték a termelési, szállítási és tárolási költségeket, de az energiapiac általános szerkezetét is, hogy kijavíthassák a kereskedelmi mechanizmusban nemrég feltárt zavarokat.

