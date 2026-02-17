Az USA tárgyalásokat folytat Iránról és Ukrajnáról

Genfben megkezdődtek az ukrajnai háború megoldását célzó tárgyalások. A megbeszélésekre akkor kerül sor, amikor Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy kedden éjszaka nagyszabású, együttes támadást indított az ország energetikai infrastruktúrája ellen.

Steve Witkoff amerikai megbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner ma korábban találkozott iráni tisztviselőkkel, szintén Genfben. Irán küldöttsége ma este visszatér Teheránba – közölte egy iráni tisztviselő a CNN-nel. Trump korábban az Air Force One fedélzetén tartózkodó újságíróknak azt mondta, hogy „közvetve” részt vesz a tárgyalásokon.

Jared Kushner és Steve Witkoff délelőtt iráni tisztviselőkkel találkozott az ománi konzulátuson, most pedig az InterContinental szállodában tárgyalnak Oroszország és Ukrajna képviselőivel.

Egy volt diplomata szerint szokatlan diplomáciai megállapodásnak számít két, egymás után lefolytatott, magas téttel bíró tárgyalássorozat.

„Nem szokatlan, hogy az államtitkárok vagy más, sokrétű felelősséggel rendelkező magas rangú tisztviselők egyetlen útjuk során számos különböző kérdéssel foglalkozzanak” – mondta Daniel Fried, az Egyesült Államok korábbi lengyelországi nagykövete a CNN-nek.

Egy iráni tisztviselő elmondta, hogy az iráni küldöttség, amely ma részt vesz az Egyesült Államokkal folytatott genfi ​​tárgyalásokon, ma este visszatér Teheránba.

Irán részben lezárja a Hormuzi-szorost a haditengerészeti gyakorlatok miatt

Irán ma lezárja a Hormuzi-szoros egyes részeit, állítása szerint biztonsági okokból, mivel az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészeti gyakorlatot folytat – jelentette az iráni média.

Az Iszlám Köztársaság hivatalos hírügynöksége szerint a gyakorlatok – amelyekre akkor kerül sor, amikor az Egyesült Államok növeli saját katonai eszközeit a régióban – „valós tengeri fenyegetéseket” fognak szimulálni.

Az iráni félhivatalos Fars hírügynökség azt közölte, hogy a lezárás „néhány órára” szól majd, hogy a szorosban „betartsák a biztonsági és navigációs protokollokat”.

A haditengerészeti gyakorlatokra egy időben került sor Genfben, Svájcban, ahol az Egyesült Államok és Irán újraindította a közvetett tárgyalásokat, amelyek célja az iráni atomprogram körüli régóta fennálló vita rendezése.

Witkoff és Kushner számára ez a „kettős szerepet betöltő” diplomácia napja.

Daniel Fried, az Egyesült Államok korábbi lengyelországi nagykövete szerint egyértelmű, hogy az elnök jobban bízik vejében és különmegbízottjában az eredmények elérése érdekében, mint a kormányzat más tagjaiban.

Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) szerint naponta körülbelül 20 millió hordó olaj, azaz a globális napi termelés egyötöde folyik át a szoroson, amely a csatornát „kritikus olajszűkületi pontnak” nevezi. Iráni tisztviselők korábban azzal fenyegetőztek, hogy lezárják a szorost a Nyugattal fennálló feszültségek miatt, ami hatalmas fennakadást okozna a globális hajózásban.

Oroszország újabb támadásokat indított Ukrajna ellen, órákkal a genfi ​​tárgyalások előtt

Oroszország kedd reggel újabb támadássorozatot indított Ukrajna ellen – közölték helyi tisztviselők, órákkal azelőtt, hogy ma megkezdődtek volna a háromoldalú tárgyalások, amelyek célja az orosz háború ukrajnai rendezése.

Oleh Hrihorov, a régió katonai közigazgatásának vezetője szerint kedden Oroszország támadást indított az ország északi részén található Szumi régió ellen.

Hrihorov szerint hat civil megsérült, épületek és autók is megrongálódtak. Eközben legalább három ember megsérült a dél-ukrajnai Herszon városában az orosz támadások következtében, közölték a helyi hatóságok.

Ukrajna kedden bejelentette, hogy éjszaka egy légicsapásban eltalálta az orosz Ilszkij olajfinomítót – az ország déli részének egyik legnagyobbját. „A célpontot eltalálták, ami tüzet okozott a helyszínen” – közölte az ukrán vezérkar kedden kiadott közleményében.

A mai tárgyalások a harmadik ilyen jellegű tárgyalási forduló, amelynek célja egy békemegállapodás elérése, amely véget vetne a csaknem négy évig tartó háborúnak - írta meg a CNN.