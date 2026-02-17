Az USA fokozza a katonai nyomást Iránra

Az amerikai hadsereg továbbra is jelentős légi és haditengerészeti eszközök bővítését tervezi a Közel-Keleten, miközben kedden Genfben folytatódtak a tárgyalások Iránnal egy megállapodásról. Nyomást gyakorolnak Teheránra a megállapodás feltételeinek megvitatása során, hogy lehetőséget kapjanak a csapásmérésre, amennyiben az ország nukleáris programjáról szóló tárgyalások kudarcot vallanak – közölték a CNN-nel több, az ügyhöz közel álló források.

Az Egyesült Királyságban állomásozó amerikai légierő eszközeit, beleértve az utántöltő tartálykocsikat és vadászgépeket, közelebb helyezik a Közel-Kelethez, bizonyos források szerint.

Egy amerikai tisztviselő szerint az Egyesült Államok továbbra is légvédelmi rendszereket szállít a régióba, és több, a régióban állomásozó amerikai katonai egység megbízását is meghosszabbították, amelyek várhatóan a következő hetekben távoztak volna a hadrendjükből – mondta egy, az ügyhöz közel álló forrás. A repüléskövetési adatok szerint az elmúlt hetekben több tucat amerikai katonai teherszállító repülőgép szállított felszerelést az Egyesült Államokból Jordániába, Bahreinbe és Szaúd-Arábiába.

Péntek este több vadászgép is diplomáciai engedélyt kapott a jordániai légtérbe való belépésre, nyílt forráskódú légiforgalmi közlemények szerint. Műholdfelvételek szerint 12 amerikai F-15-ös támadó repülőgép állomásozik a jordániai Muwaffaq Salti légibázison január 25-e óta.

Tágabb értelemben a repülési adatok azt mutatják, hogy több mint 250 amerikai teherszállító járat indult a régióba.

Ezek a lépések a keddi genfi ​​tárgyalások előtt történtek, melyeken Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a találkozón megállapodás született a jövőbeli tárgyalások „irányadó alapelveiről”, a két fél pedig egy lehetséges megállapodás tervezeteinek cseréjét tervezi. Aragcsi elmondta, hogy sem a cserére, sem a jövőbeli tárgyalásokra nem tűztek ki határidőt.

„Megállapodásra jutottunk az irányadó elvekről, de a megállapodás szerkesztési és írásbeli szakasza nehezebb lesz” – mondta. „Jelenleg sokkal tisztább képünk van arról, hogy milyen munkára van szükség, és milyen munkára van szükség a folytatáshoz. Természetesen mindkét félnek még van mit tennie, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, de legalább most már van egy keretrendszerünk és egy tisztább út, amin haladhatunk.”

Donald Trump elnök hetek óta fenyegetőzik katonai akcióval Irán ellen, a múlt hónaptól kezdve, amikor figyelmeztette az iráni vezetőket, hogy kész támadást elrendelni, ha a kormány nem hagyja abba a tüntetők megölését. Pénteken pedig azt mondta, hogy szerinte a rezsimváltás „lenne a legjobb dolog, ami történhet” Iránban – írta meg a CNN.