Áttörés Genfben – de a munka nem ért véget

Sikerült előrelépést elérni az iráni atomprogrammal kapcsolatos, a síita állam és az Egyesült Államok között zajló egyeztetések második fordulójában az iráni külügyminisztere szerint, aki mindazonáltal leszögezte: a felekre „még sok munka vár”.

Abbas Araghchi iráni külügyminiszter beszédet tart az ENSZ leszerelési konferenciájának ülésén, az Egyesült Államok és Irán második tárgyalási fordulójának szünetében, amelynek során Washington Teheránt arra ösztönzi, hogy kössön megállapodást nukleáris programjának korlátozásáról, Genfben, 2026. február 17-én

„Az előrelépés nem jelenti azt, hogy hamarosan megállapodás születik, de elindultunk az úton” – jelentette ki az iráni médiának Abbász Aragcsi a tárgyalások helyszínén, Genfben, és úgy vélte, a keddi egyeztetések konstruktívabbak voltak, mint a megbeszélések első fordulója, amelyet február 6-án rendeztek Ománban.

Mint mondta, új lehetőség nyílt meg arra, hogy diplomáciai úton rendezzék a feszültségeket az Egyesült Államokkal, és reményét fejezte ki, hogy hosszú távú, „Irán jogait teljes mértékben tiszteletben tartó”, az összes érdeket kielégítő megoldásra jutnak mind a két ország, mind pedig az egész régió számára.

Elmondta, hogy a felek komolyan megvitatták az eltérő véleményeket, és sikerült olyan vezérelvekben megegyezniük, amelyek mentén megkezdhetik a munkát a majdani végleges megállapodás szövegén. Leszögezte azonban azt is, hogy az Egyesült Államoknak azonnal fel kell hagynia az Irán elleni fenyegetésekkel.

A megbeszélésre Omán genfi diplomáciai kirendeltségén került sor.

Hétfői sajtótájékoztatóján Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő hangsúlyozta, Teherán „gyanakvás és bizalmatlanság közepette” készül a megbeszélésekre, felidézve a tavaly júniusi iráni-izraeli fegyveres konfliktust, amelyben az Egyesült Államok – a zsidó állam oldalán – iráni nukleáris létesítmények ellen mért légicsapásokat.

Aláhúzta azonban, hogy Iránt „szorítja az idő”, és hozzátette: Teherán érdeke, hogy mielőbb megszabaduljon az őt sújtó szankcióktól.