A század történelmének egyik legjelentősebb fejezetét Afrikában írják

A 21. század történelmének egyik legjelentősebb fejezetét Afrikában írják, ugyanakkor azt a tényt sem szabad elhallgatni, hogy a kontinens számos kihívással küzd – erről a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára beszélt a III. Magyar-Afrika Hét rendezvénysorozat gazdasági napján, kedden.

Azbej Tristan: Magyar és csádi szakemberek több száz ember szemészeti vizsgálatát végezték el, köztük menekültekét is

Azbej Tristan kitért arra, hogy vannak, akik Afrikára veszélyként és kockázatként tekintenek és vannak, akik a lehetőségként.

Az államtitkár azt mondta, Afrika számos kihívással küzd, ezek a kihívások a magyar emberek számára sem távoliak. A kihívások és veszélyhelyzetek között említette az infrastruktúra elmaradását, a klímaváltozás következményeit, a fegyveres konfliktusokat, a keresztényüldözéseket, amelyek – szavai szerint – eredői az Európába irányuló illegális migrációnak.

Ezért – emelte ki – a válságok gyökerét kell kezelni, így lehetővé téve az ott élőknek, hogy a saját jövőjüket szülőföldjükön élhessék meg.

Másik veszélyként a háborúkat és az afrikai fegyveres konfliktusokat említette az államtitkár, aki szerint az ukrajnai háború egy „közös kockázat, közös veszteség és közös tragédia”.

Mint mondta, mára tény, hogy azok, akik fegyverszállítmányokkal igyekeznek elhúzni az ukrajnai háborút, azok valójában az afrikai konfliktusokat is szítják, hiszen az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy jelentős része egy idő után Afrikában tűnnek fel. Ezen kívül az ukrajnai háború súlyosbította az afrikai élelmiszerválságot, hiszen az ukrán gabonaszállítmányok nem jutnak el Afrikába – mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte: az afrikai partnerek számíthatnak a magyar kormányra a helyben való boldogulás, a béketeremtés, a stabilitás és a békés együttélés előmozdítása terén. Hozzátette: a magyar kormány Afrika-politikája eltér azoktól az országokétól, amelyeknek „terhes történelmi jelenléte” van Afrikában.

„Mi meguntuk és elutasítjuk, hogy mások próbálják megmondani, hogyan éljünk, hogy milyen irányba építsük és fejlesszük az országunkat, és együtt érzünk azokkal az afrikai partnereinkkel, akik megunták és elutasítják azt, hogy Afrikán kívülről próbálják rájuk kényszeríteni az úgynevezett nyugati, liberális értékeket, leckéztessék őket és leereszkedő módon mondják meg, hogyan építsék jövőjüket.”

Azbej Tristan beszámolt arról, hogy a Hungary Helps program egyik kiemelt területe az afrikai kontinens, a programban eddig kétmillió embernek segítettek. Huszonnyolc afrikai országban létesítettek partnerséget a humanitárius segélyezés, az agrár- és egyéb infrastruktúrafejlesztés területén. Segítettek többek között Ghánában, Kongóban, Nigériában – ismertette, hozzátéve, hogy soha nem leereszkedően tették ezt, hanem a partnerség jegyében.

Magyarországnak is jól felfogott stratégiai érdeke, hogy Afrika egy fejlődő, békés kontinens legyen – hangoztatta az államtitkár.

France Mutombo, a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletbeli konzulja, a Magyar-Afrika Hetet szervező Afrikáért Alapítvány elnöke arról beszélt, a rendezvény célja, hogy platformot teremtsen a döntéshozók, a vállalatok, a kutatók és a civilszervezetek képviselőinek, erősítse a magyar-afrikai kapcsolatokat.

Mint mondta: Magyarország számára Afrika nem periféria és nem mellékszereplő, hanem stratégiai partner. Magyarország több éve következetesen építi Afrika-politikáját oktatási együttműködésekkel, gazdasági beruházásokkal és diplomáciai nyitással, amelynek eredményei ma már regionálisan érezhetők.

Kiemelte: a III. Magyar-Afrika Hét találkozási pont és egy újabb lépés afelé, hogy megmutassák: a magyar-afrikai kapcsolatok nem véletlenszerűek, hanem tudatosak.