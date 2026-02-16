Irán gazdasági megállapodásokra törekszik az USA-val

Irán és az USA nemcsak atomegyezményről tárgyal, hanem gazdasági együttműködésről is. Az energia- és bányászati projektek szerepelnek a napirenden.

Az ENSZ-székház előtt is az iszlám forradalom előtti iráni zászlóval tüntettek

Irán és az USA nemcsak új atomegyezményről tárgyal, hanem lehetséges gazdasági együttműködésről is, ahogy azt a Reuters jelentette. Egy iráni diplomata szerint a tárgyalások napirendjén közös projektek szerepelnek az energia, a bányászat és a repülőgép-vásárlás területén. Teherán hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak az Egyesült Államoknak is gazdasági előnyökkel kell járnia, hogy hosszú távon stabil legyen.

A tárgyalások középpontjában gazdasági témák

Irán konkrét javaslatokat tett közös beruházásokra olaj- és gázmezőkben, valamint bányászati projektekben. A repülőgép-vásárlás is része a tárgyalásoknak.

Teherán kritizálja, hogy a 2015-ös atomegyezmény nem hozott elegendő gazdasági előnyt. A jelenlegi tárgyalásoknak ki kell javítaniuk ezeket a hibákat, és meg kell teremteniük az alapot a tartós együttműködéshez.

Irán tárgyalásokat tervez az IAEA-val a nukleáris programjáról

Irán emellett tárgyalásokat kíván folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) a nukleáris programjával kapcsolatos vita enyhítése érdekében. Abbas Araghtschi külügyminiszter a Platform X-en bejelentette, hogy hétfőn Genfben „mélyreható technikai megbeszélést” folytat Rafael Grossi IAEA-elnökkel.

Araghtschit iráni atomszakértők kísérik. Az iráni és az IAEA közötti kapcsolatok jelentősen romlottak, miután Izrael és az Egyesült Államok tavaly támadást indított az iráni nukleáris létesítmények ellen.

Teherán csak 2025 szeptemberében állapodott meg az IAEA-val a ellenőrzések újraindításáról, amelyek hatálya azonban továbbra is tisztázatlan.