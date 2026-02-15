2026. február 15., vasárnap

Előd

Nem két napos akciót tervez az USA Iránban

Eldőlt volna a Teherán sorsa?

MH
 2026. február 15. vasárnap. 19:31
Teljességgel elképzelhető, hogy az Egyesült Államok záros határidőn belül megtámadja Iránt - véli a Reuters.

Az iszlám Forradalmi Gárda amerikaikra váró egysége a tengerparton
Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Felkészült az USA hadserege az Irán elleni tartós, akár hetekig tartó hadműveletek lehetőségére, amennyiben Donald Trump elnök a támadás mellett foglal állást - írja legfrissebb cikkében a Reuters. Mint az anyagból kiderül, a hírügynökséggel mindezt két amerikai tisztviselő közölte. A konfliktus sokkal súlyosabb lehet a két állam között, mint azt korábban látták.

A Reuters értékelése szerint a tisztviselők - akik a tervezés érzékeny jellege miatt természetesen névtelenül nyilatkoztak a portálnak - bejelentése egyértelműen növeli az Egyesült Államok és Irán között meglévő diplomáciai feszültség mértékét, s egyben újabb nyomást gyakorol Teheránra.

