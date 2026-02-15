Irán kész a kompromisszumra

Irán kész kompromisszumokat fontolóra venni egy nukleáris megállapodás elérése érdekében az Egyesült Államokkal, de csak akkor, ha az amerikaiak hajlandóak megvitatni a szankciók feloldását - nyilatkozta a teheráni külügyminiszter a BBC-nek. Mint Majid Takht-Ravanchi elmondta, a labda most Washington oldalán pattog, s ha őszinték, akkor a megállapodás útján haladnak a felek.

Trump korábban több alkalommal is azzal fenyegetőzött, hogy csapást mér Iránra, ha nem sikerül megállapodásra jutni nukleáris programjának korlátozásáról. Közben az Egyesült Államok kiterjesztette katonai jelenlétét a régióban. Ravanchi a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy az urándúsítás kérdése már nem téma, és ami Iránt illeti, már nincs napirenden. Ez ellentmond Trump pénteki, újságíróknak tett kijelentésének, miszerint az USA azt szeretné, ha Teherán leállna mindenféle dúsítással. A tárcavezető egyben megismételte Teherán azon álláspontját, hogy nem hajlandó megvitatni ballisztikusrakéta-programját az amerikai tárgyalókkal - utóbbi viszont különösen Izrael szemében szálka.