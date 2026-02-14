Tömegtüntetés volt Münchenben

Mintegy kétszázezren tüntettek az iráni vezetés ellen szombaton Münchenben, ahol vasárnapig tart a világ vezetőinek részvételével a biztonsági értekezlet.

A rendőrség első felmérése alapján mintegy 80 ezren vonultak a bajor főváros utcáira az iráni vezetés lemondását követelve a december vége óta tartó tiltakozó hullám vérbe fojtása miatt. A tüntetők száma végül elérte a szervező, a The Munich Circle által várt szám kétszeresét.

A tüntetők a Teresienwiese tér felé vonultak, ahol az Oktoberfestet is tartják minden évben.

A békés hangulatban vonuló tüntetők közül számosan tulipánokat és rózsákat adtak a rendőröknek. Többen az 1979-ben megdöntött iráni monarchia zászlója alatt vonultak. „A kultúra mindig felülkerekedik az erőn és az elnyomáson” - volt olvasható a transzparenseken.

Egyesek a száműzetésbe kényszerített sah fiának, Reza Pahlavinak a képmását tartották a kezükben.

A müncheni értekezleten szombaton a sah ismét arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy „segítsen” az iráni népen, mondván, itt az ideje megdönteni az elnyomó teheráni hatalmat.

„Ez a vérfürdőtől szenvedő honfitársaim követelése, akik nem azt kérik tőlünk, hogy reformáljuk meg, hanem hogy segítsünk eltemetni ezt a rendszert” - tette hozzá az iráni ellenállás New Yorkban élő alakja.

Torontóban és Los Angelesben is tartottak nagygyűléseket, amelyek nemzetközi segítséget sürgettek Teheránnal szemben.

A múlt héten a német rendőrség szerint mintegy tízezren tüntettek Berlinben az ellenzéki Iráni Ellenállási Nemzeti Tanács, a száműzetésben működő, Teherán által terrorszervezetnek tekintett Iráni Népi Mudzsahedin politikai szárnyának felhívására.

A rendőrség most a biztonságpolitikai értekezlet miatt megerősítette a biztonsági intézkedéseket Münchenben, lezárta a város légterét a légi járművek, köztük a drónok előtt. Ennek dacára a rendőrség közlése szerint szombaton drónokat észleltek a Teresienwiese felett.