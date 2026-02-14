Körvonalazódik az Irán elleni fellépés

Donald Trump amerikai elnök még nem hozott végleges döntést az Irán elleni fellépésről. Washington továbbra is tanulmányozza a helyzetet.

A New York Times jelentette ezt a Fehér Ház tájékozott forrásaira hivatkozva. Szerintük a jelenlegi kilátások lényegében két lehetőségre szűkülnek le.

Az első nagyszabású katonai akciót foglal magában, amelynek célja Irán nukleáris programjának elemeinek felszámolása és az Iszlám Köztársaság ballisztikus rakéták indításának lehetőségének megfosztása.

A második lehetőség Irán vezetésének célba vétele a rezsim megváltoztatása céljából. Erre a célra várhatóan különleges erőket fognak bevetni.

A kiadvány arról számol be, hogy az Egyesült Államokban állomásozó B-2-es bombázók és más stratégiai bombázók fokozott harckészségben vannak.

Ahhoz azonban, hogy végre meg lehessen választani a cselekvési irányt, még előkészületekre van szükség - mindenekelőtt a légvédelem telepítésére a Perzsa-öböl térségében található katonai bázisok védelmére.