Teheránban minden szép és jó

Mi más, mint „ünnepi hangulat” uralkodott azon a teheráni eseményen, ahol a forradalom 47. évfordulójáról emlékeztek meg a lakosok. A BBC bejutott a fővárosba, s a helyieket is megszólította/hatta - akik természetesen elítélték a tüntetőket.

Helyszíni tudósítást közölt a BBC Teheránból, ahol a lakosok e napokban éppen „lelkesen ünneplik„ az iráni forradalom 47. évfordulóját. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a tudósítók a szálloda erkélyéről hallgatták, ahogy az „Allahu akbar, azaz Isten a legnagyobb” skandálások szálltak a háztetőkről és dübörögtek az ablakokból. A látványosságok fényét természetesen egy tűzijáték is színesítette, amely kaleidoszkópszerűen, ragyogó színekben pompázott az égbolton.

Ám idén, a szokott ünneplésben túl akad pár disszonáns hang is - ugyanis a város sötétjéből, a biztonságos(nak vélt) sikátorokból a „halál a diktátorra” kiáltást is több esetben észlelték a zsurnaliszták. A cikk szerint mindez drámai visszhangja volt annak a rendkívüli tüntetéshullámnak, amely a múlt hónapban Teherán egyes utcáit és tereit, valamint az ország számos kisebb és nagyobb települését érintette. A demonstrálókra példátlan brutalitással csapott le a hatalom, s az agressziónak legkevesebb huszonötezer áldozata volt. Fontos megjegyezni, efféle felkelésre korábban nem igen került sor.

A BBC tudósítása alapján a fővárosban uralkodó hangulat szöges ellentétben áll a tavaly júniusi látogatás során tapasztaltakkal - akkor ugyanis az Izraellel vívott tizenkét napos háború erősen fölkorbácsolta a nemzeti érzéseket. Ugyanakkor azóta elszállt a pénz értéke, rengeteg árucikk eltűnt a boltokból, a munkanélküliségi adatok az egeket ostromolják és az energiaköltségek sem mennek a szomszédba a száguldási ötletekért. A lakosság egyre nagyobb része él a szegénységi küszöb alatt, így nem csoda, ha az elégedetlenség utcai tüntetésekbe torkollt.

A jelszavak először az egyre nehezebb helyzetre reflektáltak, majd egyre többen kezdték követelni a vallási és politikai elit távozását. A hatalom pedig fegyverrel felelt, a sötétség pedig olyan fokot öltött, amit elképzelni is nehéz. Így például a rokonoknak több ezer dollárt kellett fizetniük szeretteik holtestéért, sőt, végül még a gyilkos golyók árát is rájuk terhelték.

Szerdán viszont az évfordulós események során a főváros és más nagyobb települések utcáit elárasztották a kormány leghűségesebb támogatói, mintegy válaszként a tüntetésekre.

A BBC természetesen sokakat megkérdezett a demonstrációkról, de azokat az érintettek „egyöntetűen elítélték". Így valójában Iránban most minden a legnagyobb rendben van, sőt, alig várják, hogy odacsaphassanak Donald Trumpnak, az amerikaiaknak és persze Izraelnek.