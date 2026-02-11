Netanjahu Trump-tal tárgyal

Két izraeli forrás szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a héten Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal az Irán elleni esetleges katonai lépésekről, mivel Izrael az amerikai–iráni tárgyalások kudarcára készül.

Az egyik forrás szerint Izrael továbbra is szkeptikus az Egyesült Államok és Irán között megkezdett tárgyalások sikerével kapcsolatban, ugyanakkor igyekszik biztosítani, hogy érdekei ne sérüljenek, és hogy egy esetleges megállapodás se korlátozza Izrael katonai mozgásterét.

Netanjahu azt tervezi, hogy új hírszerzési információkat ismertet Trumppal Irán katonai képességeiről – mondta az egyik forrás.

„Izrael aggodalommal figyeli Irán törekvéseit, amelyek célja a ballisztikusrakéta-készletek és -képességek visszaállítása a 12 napos háború előtti szintre” – fogalmazott a forrás, hozzátéve: az izraeli értékelések szerint, ha nem történik beavatkozás, Irán hetek vagy hónapok alatt 1800–2000 ballisztikus rakétával rendelkezhet.

A CNN beszámolója szerint a csatorna nem tudta függetlenül ellenőrizni ezeket az állításokat. Az iráni tisztviselők többször kijelentették: bár Teherán nem akar háborút, felkészült rá.

Washingtonba indulása előtt Netanjahu úgy nyilatkozott, hogy a szerdai találkozón Irán lesz a „legfontosabb” téma. Ez lesz a két vezető hetedik megbeszélése Trump második elnöki ciklusának kezdete óta.

„Ezen az úton számos kérdést megvitatunk: Gázát, a térség helyzetét, de mindenekelőtt az Iránnal folytatott tárgyalásokat” – mondta Netanjahu a repülőgépre felszállva. „Ismertetem az elnökkel a tárgyalások alapelveivel kapcsolatos álláspontunkat – olyan elveket, amelyek véleményünk szerint nemcsak Izrael, hanem mindazok számára létfontosságúak, akik békét és biztonságot szeretnének a Közel-Keleten.”

Izrael azt szeretné elérni, hogy az Iránnal kötendő bármilyen megállapodás tartalmazza Teherán dúsítotturán-készleteinek felszámolását, a dúsítás teljes leállítását, a ballisztikusrakéta-program korlátozását, valamint a regionális szövetséges fegyveres csoportok támogatásának megszüntetését. Ezek a követelések nagyrészt egybeesnek az Egyesült Államok korábbi álláspontjával, amely Irán katonai képességeiről és térségbeli tevékenységéről szóló szélesebb körű egyeztetéseket sürgetett.

Irán ugyanakkor kitart amellett, hogy kizárólag a nukleáris kérdésekről hajlandó tárgyalni. A hétvégén Trump jelezte: elfogadhatónak tartana egy olyan megállapodást is, amely nem tér ki más ügyekre. Amikor az Air Force One fedélzetén egy újságíró arról kérdezte, elfogadható lenne-e egy kizárólag a nukleáris kérdésekre korlátozódó egyezség Teheránnal, Trump így válaszolt: „Igen, az elfogadható lenne. De egy dolog a legfontosabb: nem lehetnek nukleáris fegyverek.”

Az izraeli miniszterelnök számára a legkedvezőtlenebb forgatókönyv „egy szűk körű nukleáris megállapodás, amelyben az Egyesült Államok beéri az urándúsítás korlátozásával” – írta Danny Citrinowicz, az Izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének Irán-szakértője az Israel Hayomban megjelent cikkében.

„Netanjahu szemszögéből a két legkedvezőbb lehetőség vagy Irán katonai legyőzése az amerikai haderő által, vagy az, amit ő koncepcionális vereségnek nevez: egy olyan átfogó megállapodás, amely gyakorlatilag megfosztja a rezsimet önvédelmi képességeitől” – írta.

Netanjahu élesen bírálta a 2015-ös iráni nukleáris megállapodást – a Barack Obama elnöksége idején Teheránnal kötött közös átfogó cselekvési tervet (JCPOA) –, és többször kijelentette, hogy az egyezség Irán katonai képességeinek jelentős részét érintetlenül hagyja, miközben 15 év elteltével feloldja az urándúsításra vonatkozó korlátozásokat. Hasonlóan hangos bírálat azonban jóval nehezebb lenne, ha Trump olyan megállapodást írna alá, amely korlátozza Irán nukleáris programjának katonai célú fejlesztését, ugyanakkor engedélyezi a belföldi urándúsítást. Az urán olyan nukleáris fűtőanyag, amely magas fokú dúsítás után atomfegyver előállítására is alkalmas.

Júniusban Izrael váratlan támadást indított Irán katonai és nukleáris létesítményei ellen, ami megakasztotta az Egyesült Államok és Irán között addig is akadozó tárgyalásokat. Az Izrael és Irán közötti 12 napos konfliktus végül azzal zárult, hogy Trump felszólította Netanjahut a további támadások leállítására.

Netanjahu washingtoni látogatását eredetileg február 18-ra tervezték – közölte az egyik izraeli forrás –, egy nappal a Béketanács ülése előtt. A hétvégén azonban Netanjahu kérésére előrehozták a kétoldalú találkozót, így egyelőre nem tudni, részt vesz-e a Béketanács ülésén, ahol a gázai tűzszünet következő szakaszáról tárgyalnak. A miniszterelnök a múlt hónapban nem volt jelen a Trump által életre hívott Béketanács davosi alakuló ülésén.

Trump a gázai tűzszünet második szakaszának megkezdését szorgalmazta, és bejelentette a testület, valamint a Gázát irányító palesztin technokrata bizottság felállítását. Miután januárban megtalálták az utolsó izraeli túsz maradványait, Izrael a múlt héten megnyitotta a rafahi átkelőt a Gáza és Egyiptom közötti korlátozott forgalom előtt. Netanjahu ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza: a Gázai övezet újjáépítésének feltétele a Hamász lefegyverzése.