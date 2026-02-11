Az EU bízik az amerikai igazságszolgáltatásban

Az Európai Unió bízik abban, hogy az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszere és bűnüldöző hatóságai megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy érvényesüljön az igazság, valamint tiszteletben tartsák az emberi jogokat és a jogállamiságot – jelentette ki Kosztasz Kadisz uniós biztos szerdán Strasbourgban az uniós parlament plenáris ülésén.

Az Egyesült Államokban történt minneapolisi állami erőszak és a jogállamiság helyzete című vitában felszólalva a ciprusi biztos emlékeztetett arra, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium polgárjogi vizsgálatot indított Alex Pretti tüntető lelövésének ügyében, amelyet szövetségi bevándorlási ügynökök követtek el. A vizsgálat megindítását az Egyesült Államok igazságügyi miniszterhelyettese január 13-án jelentette be.

Kosztasz Kadisz hangsúlyozta: a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége és az emberi jogok védelme nem képezheti vita tárgyát. Ezek a legfontosabb eszközök a hatalom elszámoltathatóságának biztosítására és arra, hogy mindenki jogai és szabadságai érvényesüljenek – tette hozzá.

„Ez nemcsak ránk, az Európai Unióra igaz, hanem az Egyesült Államokra és a világ bármely országára is” – fogalmazott. Kiemelte: az EU a jövőben is őszinte és nyílt párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal a felmerülő kérdésekről, ahogyan azt partnerekhez illően eddig is tette. Ennek részeként az EU emberi jogi különleges képviselője a következő hetekben Washingtonba látogat.

A biztos rámutatott: az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság egyetemes elvek, amelyek nem puszta szólamok, hanem az Európai Unió alapját képezik. Európában nagyra értékelik azokat a szabadságjogokat, amelyeket ezek az elvek biztosítanak – a véleménynyilvánítás szabadságát online és offline térben, a békés gyülekezés jogát, a szabad vallásgyakorlást, valamint azt a szabadságot, hogy mindenki azt szerethesse, akit választ. Ezek az elvek védelmet nyújtanak a legkiszolgáltatottabb csoportok – gyermekek, fogyatékossággal élők, etnikai és vallási kisebbségek, valamint migránsok – számára is – emelte ki.

Kosztasz Kadisz hozzátette: az Egyesült Államok régi demokrácia, amely ugyanazon felvilágosodás kori eszmékre épül, mint az európai demokráciák, és az elmúlt évtizedekben aktív szerepet vállalt a nemzetközi emberi jogi jogrend kialakításában.

A Minnesota állambeli Minneapolisban a közelmúltban lejátszódott események aggodalmat váltottak ki Európában – mondta a biztos, aki részvétét fejezte ki az a bevándorlási hatóság műveletei során elhunytak családjainak. Beszéde végén hangsúlyozta: a gyorsan változó világban az Európai Unió továbbra is kiáll alapító értékei – az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság – mellett, és ezeket világszerte következetesen képviseli.

Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője szerint a baloldal az Európai Parlament ismét kifelé mutogat ahelyett, hogy az Európai Unió saját problémáival nézne szembe.

Úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy a baloldal szerint nincs semmi megoldandó feladat az Európai Unióban. Ha kudarcok vannak, egyszerűen kifele mutogatnak. Most éppen az Egyesült Államokra, és ez a vita is ezt a célt szolgálja.”

Hozzátette: a baloldali képviselőket valójában nem a jogállamiság kérdése foglalkoztatja, hanem az, hogy Donald Trump amerikai elnök „nem ült fel a liberális divathullámra, és következetes politikát folytat a migráció terén is”.

Schaller-Baross Ernő szerint az amerikai elnök olyan politikát képvisel, amely nem egyezik a brüsszeli iránnyal, és amely kimondja: az államnak joga és kötelessége megvédeni határait és polgárait. „Magyarország is ezt teszi következetesen” – emelte ki.

A képviselő felszólalásában arra szólította fel a baloldalt, hogy nézzen szembe saját kudarcaival, és a kioktatás helyett törekedjen valódi partnerségre az amerikaiakkal és az Egyesült Államokkal.

László András (Fidesz) felszólalásában felhívta a figyelmet: amerikai bevándorlási válság figyelmeztetés kell, hogy legyen Európa számára is.

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint Joe Biden volt amerikai elnök és Soros György „az amerikai történelem legnagyobb bevándorlási és határválságát idézték elő”. Úgy fogalmazott: a tömeges csalások, a sikertelen integráció és az erőszak a Soros nevével fémjelzett radikális baloldali, nyitott határok ideológiájának következményei.

Hozzátette: a brüsszeli uniós elit ugyanazt a határpolitikát folytatta, mint az amerikai baloldal. „De kik vagyunk mi, hogy megmondjuk az amerikaiaknak, hogyan kezeljék az illegális bevándorlás problémáját?” – tette fel a kérdést.

László András szerint az Európai Unió tagállamai illegális bevándorlók töredékét tudják csak kitoloncolni. Mint mondta, az amerikai baloldali politikai vezetők menedéket biztosítanak az illegális bűnelkövetőknek, „éppúgy, mint az európai baloldal”.

A képviselő kiemelte: Magyarország tíz évvel ezelőtt helyes döntést hozott, amikor nem engedte be az illegális bevándorlókat az ország területére. „Ők nem tartoznak Európához” – zárta felszólalását.