Súlyos aggodalmának adott hangot az ENSZ-főbiztos

Január vége óta mintegy 90 civil halt meg, további 142 megsebesült a szudáni hadsereg és az RSF dróntámadásaiban

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 23:58
Súlyos aggodalmának adott hangot hétfőn az ENSZ emberi jogi főbiztosa a Szudán középső részén lévő kordofáni régióban dúló, több tucat halálos áldozatot követelő harcok miatt, és hangsúlyozta, hogy a korábban el-Fáser városában történt atrocitások „elkerülhetőek lettek volna”.

Súlyos aggodalmának adott hangot az ENSZ-főbiztos
Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa
Fotó: Anadolu via AFP/Beyza Binnur Donmez

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában elmondott beszédében Volker Türk kiemelte, hogy január végétől február 6-ig mintegy 90 civil halt meg és további 142 megsebesült a szudáni hadsereg, illetve a vele szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) dróntámadásaiban.

A főbiztos kitért az el-Fáser városából jelentett súlyos atrocitásokra is, amelyeket az RSF követett el a város bevételét követően, olyan katasztrófának nevezve őket, amelyeket szerinte el lehetett volna kerülni, egyúttal aggodalmának adott hangot, hogy az erőszakcselekmények megismétlődhetnek Kordofánban.

Emlékeztetett arra, hogy a világszervezet Emberi Jogi Főbiztossága (OCHCR) „több mint egy évvel az el-fáseri atrocitások előtt megkongatta a vészharangot”

„A fenyegetés egyértelmű volt, a figyelmeztetésünket azonban nem vették komolyan” – szögezte le.

„Ha ölbe tett kézzel ülünk és sajnálkozunk, miközben a hadsereg és a fegyveres csoportok a nemzetközi jogba ütköző atrocitásokat követnek el (...) csak a legrosszabbra számíthatunk” – jelentette ki Türk, és felhívta a figyelmet arra, h1ogy a stratégiai fontosságú Kordofánban dúló harcok hevesebbé váltak el-Fáser bevétele óta.

Kiemelte azt is, hogy az ott élő civileket törvénytelen kivégzés, szexuális erőszak és jogtalan őrizetbe vétel fenyegeti.

A hét végén három támadás is érte a Kordofán déli részén lévő egészségügyi létesítményeket, a támadásokba több mint harmincan vesztették életüket – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója az X-en közzétett üzenetében hangsúlyozta azt is, hogy a térségben élők emellett súlyos alultápláltságban szenvednek.

Pénteken Észak-Kordofán államban dróntámadás érte az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) egyik segélykonvoját, a világszervezet szerint az RSF által elkövetett támadásban legkevesebb 24-en haltak meg, köztük nyolc gyermek is.

