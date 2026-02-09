Külföld
Reformpárti politikusokat tartóztattak le Iránban
Korábban bírálták a hatóságok hivatalos narratíváját
Manszúrit és több más reformpárti politikust – köztük Ebráhim Aszgarzáde volt parlamenti képviselőt és Mohszen Aminzáde volt külügyi államtitkárt – vették őrizetbe.
Mansszúri 2023 óta vezette a Reformfrontot, és korábban a reformpárti Mohammed Hatami volt elnök tanácsadója volt.
A Sarg című napilap szerint további reformfronttagokat is beidéztek az ügyészségre. A Reformfront szóvivőjét, Dzsavád Emamot is letartóztatták – mondta Manszúrii ügyvédje az ILNA hírügynökségnek, hozzátéve, hogy a vádpontok nem ismertek.
Az iráni igazságügyi hatóságokhoz kötődő Mizan híroldal nevek említése nélkül vádemeléséről számolt be négy „fontos politikai elem” ellen, akik feltehetőleg a „cionista rezsimet” és az Egyesült Államokat támogatják. A Fársz hírügynökség szerint a vádak között szerepel a nemzeti egység elleni támadás, az alkotmányellenes álláspontok, az ellenséges propaganda koordinálása és titkos felforgató mechanizmusok létrehozása.
A letartóztatott politikusokat „uszítással” és „valótlan állítások terjesztésével” vádolják.
A beszámolók kiemelik, hogy a reformista politikusok egy része korábban bírálta a hatóságok hivatalos narratíváját a tiltakozásokkal kapcsolatban. A tiltakozások 2025 decemberében törtek ki a gazdasági helyzet miatt, majd kormányellenes demonstrációkká szélesedtek. Emberi jogi szervezetek szerint a biztonsági erők ezreket gyilkoltak meg, míg a hivatalos iráni álláspont szerint a halálos áldozatok többsége külföld által támogatott fegyveres csoportokhoz köthető.