Egyre jobban nő a feszültség Iránban

Nemzeti egységre szólította fel az irániakat Ali Hamenei ajatollah, a síita állam legfőbb vallási és politikai vezetője két nappal az 1979-es iráni iszlám forradalom 47. évfordulója előtt.

Televíziós beszédében Hamenei leszögezte: a nemzet ereje elsősorban a nép elszántságán és ellenállóképességén, nem pedig a hadi eszközökön nyugszik, hozzátéve: „az ellenség csalódni fog”, ha az irániakat egységben látja.

Az országban szerdán ünneplik az iszlám forradalom évfordulóját, Hamenei pedig úgy vélte, az ünnepségsorozaton a nép „megmutatja méltóságát és meghátrálásra készteti azon külföldi hatalmakat, amelyek be akarnak avatkozni Irán ügyeibe”, valamint reményét fejezte ki, hogy az idei ünnepségek „szerénységre intenek más népeket és kormányokat”.

Rúhollah Khomeini ajatollah 1979. február 1-én tért haza Franciaországból, és átvette az irányítást Iránban, ahonnan a Nyugat-barát Mohammed Reza Pahlavi sah néhány nappal korábban elmenekült. Ezzel véget ért Irán 2500 éven át tartó monarchikus berendezkedése, és megalakult az Iráni Iszlám Köztársaság. Nem sokkal később, 1980-ban Irán és az Egyesült Államok megszakította diplomáciai kapcsolatait, miután diákok és aktivisták egy csoportja megtámadta a Teheránban lévő amerikai nagykövetséget és túszul ejtette az ott dolgozókat.

A síita államban december végén robbantak ki újabb nagyszabású kormányellenes megmozdulások. Az egyre romló gazdasági helyzet nyomán kezdődött tüntetések hamar országos méretűre duzzadtak.

Az Egyesült Államokban működő HRANA aktivistaszervezet szerint már több mint 6700 embert öltek meg a tiltakozásokkal összefüggésben, az áldozatok nagy része tüntető volt.