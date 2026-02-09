Külföld
A Nobel-díjast börtönbüntetésre ítélték Iránban
Adatgyűjtéssel és propagandával vádolják
Börtönbüntetésre ítélték Iránban a Nobel-békedíjas Nargesz Mohammadit
Fotó: Middle East Images via AFP/Nooshin Jafari
Az ítéletet a meshedi bíróság hozta február 7-én. A börtönbüntetés mellett két évre eltiltották az utazástól. Ezenkívül a nőt két évre belső száműzetésbe küldték Khosf városába - írja a The Guardian.
Mohammadi-t 2025 decemberében tartóztatták le egy iráni jogász, Khosrow Alikordi emlékünnepségén. Február elején éhségsztrájkot hirdetett. A nőt több börtönbüntetésre ítélték.