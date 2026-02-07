Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten

Noha eredményesek voltak az amerikai-iráni tárgyalások, most a teheráni rezsim fenyegető üzenetet küldött Amerikának. A külügyminiszter kilátásba helyezte, hogy amerikai támaszpontokat fog megtámadni, válaszul az Egyesült Államok katonai beavatkozására.

Irán csapást fog mérni a közel-keleti amerikai támaszpontokra, amennyiben támadás éri a térségben összevont amerikai erők részéről – jelentette ki az ország külügyminisztere, Abbász Arakcsi szombaton, egy nappal azután, hogy Teherán és Washington bejelentette a közvetett nukleáris tárgyalások folytatását, amelyeket mindkét fél pozitívnak minősített, írja a Reuters alapján a vg.hu.

A tűzzel játszik az iráni rezsim: katonai válaszcsapással fenyegeti az amerikai támaszpontokat

Arakcsi a katari Al Jazeera televíziónak elmondta, hogy a tárgyalások következő fordulójának időpontját még nem tűzték ki, de Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy azok már a jövő héten megtörténhetnek.

Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja Iránt az amerikai haditengerészet régióban történő bővítése miatt, követelve, hogy Teherán hagyjon fel az urándúsítással, amely a nukleáris fegyverek előállításához vezető lehetséges út, valamint állítsa le a ballisztikus rakéták fejlesztését és a régió fegyveres csoportjainak támogatását. Teherán régóta tagadja, hogy bármilyen szándéka lenne nukleáris fegyverek előállítására.

Bár mindkét fél hajlandóságot mutatott a régóta fennálló nukleáris vita diplomáciájának felélesztésére, Arakcsi elutasította a tárgyalások más témákra való kiterjesztésének lehetőségét

„Bármely párbeszéd megköveteli a fenyegetésektől és a nyomásgyakorlástól való tartózkodást. Kizárólag a nukleáris programunkról beszélünk Washingtonnal. Semmilyen más kérdésben nem tárgyalunk az Egyesült Államokkal” – mondta. Irán az urándúsításhoz való jogának elismerését kéri, és azt állítja, hogy rakétaprogramjának tárgyalási asztalra helyezése sebezhetővé tenné az országot az izraeli támadásokkal szemben.

"Bázisokat fogunk célba venni"

Tavaly júniusban az Egyesült Államok csatlakozott Izrael tizenkét napos, Irán nukleáris létesítményei elleni bombázási kampányának utolsó szakaszához. Teherán erre rakétatámadással válaszolt egy katari amerikai bázis ellen, amely ország jó kapcsolatokat ápol mind Iránnal, mind az Egyesült Államokkal.

Egy újabb amerikai támadás esetén Arakcsi hasonló következményeket jelentett be. „Nem támadhatnánk amerikai területet, de a régióban lévő bázisaikat fogjuk célba venni” – mondta. „Nem támadjuk meg a szomszédos országokat, de az azokban található amerikai bázisokat fogjuk célba venni. Nagy különbség van a kettő között.”

A múlt hétvégén Trump elhessegette az Irán élén álló Hámenei ajatollah regionális háborúról szóló fenyegetéseit, helyette abbéli reményét fejezte ki, hogy sikerül megállapodnia a perzsa ország vezetőivel. Némi geopolitikai kockázat azonban továbbra is maradhatott az árakban, hiszen a Brent a hétfői zuhanás ellenére is 8 százalékot emelkedett az év eleje óta, miközben a túlkínálatról szóló előrejelzések nem változtak érdemben.