Ománban elkezdődött valami

Magas rangú amerikai és iráni tisztviselők tárgyalásokat folytattak Ománban egy olyan válság közepette, amely félelmet keltett a két ország közötti katonai konfrontációtól.

A közvetett megbeszélések Omán fővárosában, Maszkatban akkor zajlottak, amikor az amerikai hadsereg felépítette jelenlétét a Közel-Keleten, válaszul arra, hogy Irán erőszakosan elnyomta az országos kormányellenes tüntetéseket a múlt hónapban,. Emberi jogi csoportok szerint több ezer embert öltek meg.

A tárgyalások után az iráni külügyminiszter, Aragcsi azt mondta, hogy a tárgyalók visszatérnek a fővárosukba konzultációra, de a találkozót „jó kezdetnek” nevezte.

Irán korábban azt mondta, hogy a tárgyalások a nukleáris programjára korlátozódnak.

Korábban Omán azt mondta, hogy külügyminisztere külön tárgyalásokat folytatott Aragcsival, és Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, valamint Trump elnök vejével és küldöttével, Jared Kushnerrel.

A konzultációk középpontjában a diplomáciai és technikai tárgyalások folytatásának megfelelő feltételei állnak.

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások utolsó fordulóját az iráni nukleáris programról tavaly júniusra tervezték, de meghiúsultak, miután Izrael meglepetésszerű támadást intézett Irán ellen.

Az elmúlt hetekben Trump azzal fenyegetőzött, hogy bombázni fogja Iránt, ha nem születik megállapodás. Az Egyesült Államok több ezer katonát és Trump által „armadának” nevezett személyt küldött a térségbe, beleértve egy repülőgép-hordozót más hadihajókkal és vadászgépekkel együtt.

Irán megígérte, hogy erővel reagál egy támadásra, amely azzal fenyeget, hogy amerikai katonai eszközöket támad a Közel-Keleten és Izraelben.

Irán számára a tárgyalások lehetnek az utolsó esély arra, hogy elkerüljék az amerikai katonai akciót, amely tovább destabilizálhatja a rezsimet, amely elemzők szerint az 1979-es iszlám forradalom után hatalomra került.

Trump fenyegetései akkor érkeztek, amikor az iráni biztonsági erők brutálisan elfojtották a nagyszabású tüntetéseket, amelyeket egy mélyülő gazdasági válság váltott ki, és a tüntetők az Iszlám Köztársaság végét követelték.

A washingtoni székhelyű Human Rights Aktivisták hírügynöksége szerint legalább 6883 halálesetet erősítettek meg, figyelmeztetve, hogy ez a szám sokkal magasabb lehet, és több mint 50 000 embert tartóztattak le.

A jelenlegi válság visszavezette a megbeszéléseket Irán nukleáris programjának kérdéséhez, amely a Nyugattal régóta fennálló vita középpontjában állt.

Irán évtizedek óta azt állítja, hogy programja békés célokat szolgál, míg az Egyesült Államok és Izrael azzal vádolja, hogy részt vesz egy fegyver kifejlesztésében.

Irán azt állítja, hogy joga van urándúsításhoz saját területén, és elutasította a magasan dúsított uránkészletének – 400 kg – harmadik országba történő átszállítására irányuló felhívásokat. Az ország azt mondja, hogy az urándúsítási tevékenysége leállt a tavalyi amerikai támadások után.

A tisztviselők jelezték, hogy nyitottak az engedményekre, amelyek magukban foglalhatják egy regionális konzorcium létrehozását az urándúsításhoz, amint azt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során javasolták, amelyek összeomlottak, amikor Izrael tavaly elindította meglepetés háborúját.

Ugyanakkor Irán azt mondja, hogy az ország ballisztikus rakétaprogramjának korlátozására és a régió megbízottjainak támogatásának megszüntetésére irányuló követelések – egy olyan szövetség, amely Teherán az „ellenállás tengelyét” nevezi, amely magában foglalja a Hamászt Gázában, az iraki milíciákat, a libanoni Hezbollahot és a jemeni hútikat – elfogadhatatlanok és szuverenitásának megsértése.

Kedden Maszúd Peszeskján iráni elnök azt mondta, hogy utasította Aragcsit, hogy „folytasson tisztességes és méltányos tárgyalásokat” az Egyesült Államokkal, „feltéve, hogy a megfelelő környezet létezik”.

A regionális országok aggódnak amiatt, hogy egy amerikai csapás szélesebb körű konfliktushoz vagy hosszú távú káoszhoz vezethet Iránban, és figyelmeztettek arra, hogy a légierő önmagában nem lesz képes megdönteni az iráni vezetést.

Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak aggódnia kell-e, Trump szerdán azt mondta az NBC News-nak: „Azt mondanám, hogy nagyon aggódnia kell. Igen, annak kellene lennie”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy a megbeszéléseknek túl kell lépniük a nukleáris kérdésen ahhoz, hogy „valami értelmeset” érjenek el.

„Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudunk állapodni, de megpróbáljuk” – mondta.

Az eredetileg Isztambulban tervezett tárgyalások Egyiptom, Törökország és Katar által vezetett erőfeszítések a feszültségek enyhítésére irányulnak.

Irán azonban az utolsó pillanatban kérte, hogy a találkozó helyszínét Ománba tegyék – adta hírül a BBC.