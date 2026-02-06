Külföld
Amerikai támadás küszöbén áll Irán?
Mennyi mozgástere maradt az iráni vezetésnek?
Irán meghátrál? Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint a helyzet egyszerű, írja a Tagesschau.
Az Egyesült Államokkal fennálló több évtizedes ellenségeskedés okát két mondatban foglalja össze: Amerika be akarja kebelezni Iránt. Irán ezt nem akarja, vette észre a Magyar Nemzet.
Ennek ellenére Teherán mégis hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni – ami sokak szerint a rezsim kétségbeesett helyzetét tükrözi. Szaíd Lejlaz volt iráni elnöki tanácsadó és jelenlegi teheráni egyetemi professzor egy német interjúban úgy fogalmazott: A reformpártiak logikája szerint Iránnak nincs valódi alternatívája a párbeszédre. Egy esetleges megállapodás ugyanis enyhíthetne azokon a súlyos gazdasági szankciókon, amelyek az országot térdre kényszerítették.
Energiaalku – vagy több annál?
Washington egyértelművé tette: amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseket, katonai csapásokkal kell számolnia. Trump három fő feltételt szabott: Irán mondjon le az atomfegyverekről, korlátozza ballisztikus rakétáinak hatótávolságát, és hagyjon fel a szövetséges milíciák támogatásával a Közel-Keleten.
Anja Pistor-Hatam, a kieli egyetem iszlámkutatója szerint azonban Teherán mozgástere „rendkívül csekély”.
Irán leginkább olcsó olajjal és gázzal próbálhat alkudozni – elsősorban Kína mintájára –, vagyis egy energetikai alku lehet az egyik kiút. Ám a tét sokkal nagyobb: a rezsim túlélése.
Irán: „A falhoz szorítva”
A szakértők szerint a teheráni vezetés elsődleges célja saját fennmaradása. A társadalom jelentős része traumatizált a korábbi tüntetések brutális leverése miatt, miközben a gazdasági helyzet történelmi mélypontra süllyedt. A lakosság 35–40 százaléka a szegénységi küszöb alatt él, sok családnak pedig gondot okoz a mindennapi megélhetés.
A rezsimnek fel kell tudnia mutatni valamit a népnek – például a szankciók enyhítését és gazdasági fellendülést –, különben újabb zavargásokkal kell számolnia – véli a kutató.
Hol engedhet Irán?
A szankciók feloldása érdekében Teherán várhatóan leginkább a regionális fegyveres csoportok támogatásának visszafogásában lehet hajlandó engedni. Kérdés azonban, hogy ezt valóban betartaná-e, és miként lehetne ellenőrizni.
Sokkal kényesebb pont a rakétaprogram korlátozása. Ez Irán szemében a nemzeti védelem alapját jelentené, így nehéz elképzelni, hogy erről könnyedén lemondanának.
Az atomprogram terén pedig – legalábbis Teherán hivatalos álláspontja szerint – eleve csak békés célú urándúsításról van szó. A több évtizedes propaganda és belpolitikai retorika miatt a rezsim számára rendkívül nehéz lenne látványos meghátrálást felmutatni.
Végül mégis meghátrál Teherán?
Mindennek ellenére egyre több szakértő úgy véli: Irán előbb-utóbb kénytelen lesz engedni. Szaíd Lejlaz szerint a rezsimnek belpolitikai válságkezelésre sincs valódi terve, így végső soron feladhatja urándúsítási programját, hogy elkerülje az amerikai katonai beavatkozást és enyhítse a gazdasági összeomlást.