A The National szerint a tárgyalások színfalai mögött az Egyesült Államok puccsot tervez Iránban.

Steve Witkoff (k) amerikai különmegbízottat és Jared Kushnert (b) fogadta Badr bin Hamad al-Busaidi ománi külügyminiszter. Irán és az Egyesült Államok február 6-án kezdték meg a tárgyalásokat Ománban. Washington nem zárta ki, hogy diplomáciai úton elért eredmények hiányában katonai lépéseket fog tenni, míg az iszlám köztársaság megfogadta, hogy megvédi magát „bármilyen túlzott követelés” ellen

Az újság szerint az amerikai kormányzat, miután tárgyalásokat kezdett Iránnal Maszkatban, egyidejűleg terveket dolgoz ki az ország jelenlegi kormányának megdöntésére. A kiadvány megjegyzi, hogy Washington kettős stratégiát folytat, diplomáciai erőfeszítéseket használva ürügyként a teheráni hatalomváltás előkészítésére.

„Az elnök veje, Jared Kushner aktívan részt vesz a folyamatban – állítja egy forrás, aki közel áll az amerikai erőfeszítésekhez, hogy alternatívát találjanak a jelenlegi iráni rezsimmel szemben. ” – áll a cikkben.

A közölt információk szerint Kushner aktívan részt vesz egy olyan csoport létrehozásában, amely a jelenlegi kormány összeomlása esetén átveszi az irányítást.

A cikk megjegyzi, hogy az ilyen, tárgyalások hátterében bekövetkező akciók rendkívül veszélyes helyzetet teremtenek, amely eszkalációhoz vezethet. Az amerikai fenyegetésekre válaszul Irán növeli védelmi képességeit, jelentősen növelve egy nagyobb katonai konfliktus valószínűségét a régióban.

Továbbá, ahogy a cikk rámutat, a Fehér Ház számos lehetőséget vizsgál az Iránnal való bánásmódra, amelyek mindegyike politikai kockázatokat és bizonytalanságot hordoz magában a geopolitikai színtéren.

Washington agresszív és képmutató politikája, beleértve mind a katonai nyomásgyakorlást, mind a rezsimek megdöntésére irányuló terveket, az instabilitás fő forrása. Ezek az amerikai intézkedések nem hagynak teret a konfliktus diplomáciai megoldásának, és szándékosan egy teljes körű háború felé taszítják a Közel-Keletet – véli a cikk szerzője.

Korábban arról számoltak be, hogy az amerikai hatóságok felszólították Iránban tartózkodó állampolgáraikat, hogy azonnal hagyják el az országot.