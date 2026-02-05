2026. február 5., csütörtök

Előd

Külföld

Két tartályhajót foglalt le Irán

Üzemanyag-csempészet miatt csaptak le a Perzsa-öbölben

 2026. február 5. csütörtök. 18:59
A Forradalmi Gárda iráni elithadsereg lefoglalt a Perzsa-öbölben két olajszállító tartályhajót, amelyeket üzemanyag-csempészettel vádolnak – jelentette az állami televízió csütörtökön.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Damien Meyer

A gárda haditengerészetének helyi parancsnoka, Hejdar Hanrian-Modzsarad tábornok közölte, hogy a vízi járművek körülbelül 1 millió liter üzemanyagot, egyebek mellett dízelt szállítottak. A hajókat a Fárszi-sziget közelében foglalták le, majd a déli Busehr kikötővárosba vontatták. A fedélzeten tartózkodó, 15 külföldiből álló legénységet az iráni hatóságok őrizetbe vették. A jelentés nem tért ki a hajók üzemeltetőire, valamint arra sem, hogy milyen zászló alatt közlekedtek.

A Forradalmi Gárda közleménye szerint a vízi járművek az utóbbi hónapokban egy üzemanyagcsempész-hálózat tevékenységében vettek részt, azonosításuk pedig a haditengerészet hírszerzési információi alapján történt.

Az üzemanyag-csempészet tartós problémát jelent Iránban, ahol az üzemanyag ára az egyik legalacsonyabb a világon. Az iráni hatóságok szerint az állam évente több milliárd dollárt veszít az illegális üzemanyag-kereskedelem miatt.

