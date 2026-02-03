Külföld
Újabb háború van alakulóban a Közel-Keleten?
Irán és Amerika nem viccel
„Úgy gondolom, hogy a régió számos katasztrofális konfrontáción ment már keresztül. Nem hiszem, hogy szükségünk van egy újabbra, ugyanakkor szeretném látni, hogy közvetlen iráni-amerikai tárgyalások indulnak, amelyek olyan megállapodáshoz vezetnek, hogy ne kelljen minden második nap ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk” – mondta Gargás.
Irán és az Egyesült Államok pénteken Törökországban folytatják a nukleáris tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett: amennyiben nem születik megállapodás, az Irán felé tartó amerikai hadihajók miatt „rossz dolgok” is történhetnek.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden Isztambulban találkozik, hogy megpróbálják újraéleszteni az iráni nukleáris program körüli párbeszédet, valamint hogy eloszlassák egy újabb regionális háború kitörésével kapcsolatos félelmeket.