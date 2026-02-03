Újabb háború van alakulóban a Közel-Keleten?

A Közel-Keletnek nincs szüksége újabb konfrontációra az Egyesült Államok és Irán között, Teheránnak pedig nukleáris megállapodásra kell jutnia Washingtonnal – jelentette ki Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója kedden a dubaji World Governments Summit panelbeszélgetésén.

„Úgy gondolom, hogy a régió számos katasztrofális konfrontáción ment már keresztül. Nem hiszem, hogy szükségünk van egy újabbra, ugyanakkor szeretném látni, hogy közvetlen iráni-amerikai tárgyalások indulnak, amelyek olyan megállapodáshoz vezetnek, hogy ne kelljen minden második nap ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk” – mondta Gargás.

Irán és az Egyesült Államok pénteken Törökországban folytatják a nukleáris tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett: amennyiben nem születik megállapodás, az Irán felé tartó amerikai hadihajók miatt „rossz dolgok” is történhetnek.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden Isztambulban találkozik, hogy megpróbálják újraéleszteni az iráni nukleáris program körüli párbeszédet, valamint hogy eloszlassák egy újabb regionális háború kitörésével kapcsolatos félelmeket.