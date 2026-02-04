Libanon többé nem sodródhat olyan konfliktusba, amelyhez nincs köze

Nem szabad tűrni, hogy Libanon ismét belesodródjon olyan konfliktusba, amelyhez semmi köze – szögezte le kedden az arab ország miniszterelnöke.

Navaf Szalám a dubaji Világkormányzati Csúcstalálkozón elmondott beszédében kiemelte: Libanonnak nem szabad "egy újabb kalandba" belekeverednie, különösen a gázai háború miatt fizetett nagy ár után.

Mint mondta, az ország védelmét az államból kiindulva kell megszervezni, és nem szabad olyan háborúkba sodorni, "amelyekhez semmi köze".

"A szuverenitás és a reformok a két alappillére Libanon megmentésének és a libanoni nép biztonsága helyreállításának" – szögezte le.

Izrael, illetve az elsősorban az arab ország déli, Izraellel határos térségében aktív Hezbollah síita milícia között 2023-ban, a gázai háború kitörése hatására újultak ki az összecsapások, amelyeket végül a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet zárt le. Izrael mindazonáltal nem hagyott fel a Libanon elleni légitámadásokkal, amelyeket a Hezbollah jelentette fenyegetéssel indokol, illetve a határ menti térség öt, libanoni területen elhelyezkedő pontján továbbra is katonákat állomásoztat.

Az Egyesült Államok és Izrael emellett régóta sürgeti az arab országot, hogy tegyen meg mindent a Hezbollah lefegyverzésére. Bejrút tavaly augusztusban döntött a fegyverek beszolgáltatási kötelezettségéről. A fegyveres erők január eleji tájékoztatása szerint Dél-Libanonban már sikerült begyűjteni a magánkézben lévő fegyvereket.