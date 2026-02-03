Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Pridorozsnie elfoglalása során az ukrán erők egyebek között két szakasznyi élőerőt és öt Baba-Jaga típusú, nehéz hexakoptert veszítettek el. A Kelet nevű hadseregcsoportosítás alakulatai folytatják az ellenőrzésük alatt álló terület kiterjesztését mind Zaporizzsja, mind Dnyipropetrovszk régióban.

Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra.

A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadseregcsoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz-ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal - tették hozzá.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a "különleges hadművelet" övezetében 1355 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz hadsereg Iszkander-M ballisztikus rakétákkal csapást mért ukrán Sz-300-as típusú légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira a dnyipropetrovszki Volnjanszk térségében, amivel egy radarállomást, egy irányítóközpontot és három indítóállást semmisítettek meg a személyzettel együtt. Szintén Iszkander-M rakétákkal semmisítették meg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők indítóállásait a harkivi Volodarivka mellett. Az utóbbi támadásokban mintegy tíz ukrán katona vesztette életét. Ezenkívül az orosz légvédelem megsemmisített 202 ukrán harci drónt.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők támadásai következtében a hétvégén egy civil életét vesztette és hatan megsebesültek.