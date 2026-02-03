Kötelező katonaorvosi képzés Belgiumban

Belgiumban hamarosan kötelezővé teszik az orvostanhallgatók számára a katonai orvoslás alapjainak elsajátítását – jelentette hétfőn a Belga hírügynökség.

Theo Francken belga védelmi miniszter és a szövetségi egészségügyi közszolgálat (FPS Health) egyeztetéseit követően a katonai egészségügyi ismeretek a jövőben a kötelező orvosi tanulmányok részévé válnak. A cél a védelmi szféra és a civil egészségügyi ágazat együttműködésének erősítése.

Filip Lardon professzor, az Antwerpeni Egyetem orvosi karának dékánja szerint az intézkedés arra irányul, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek és képesek legyenek kezelni a súlyos háborús sérüléseket, például végtagcsonkolásokat. A képzés várhatóan a 2027-2028-as tanévben indulhat el.

A program előkészítésében több szakértő is részt vesz, köztük Werner Jacobs professzor, igazságügyi orvosszakértő, aki egyben a belga fegyveres erők egészségügyi szolgálatainak ezredese. Jacobs szerint Belgiumban jelenleg kevés olyan orvos és ápoló dolgozik, aki tapasztalattal rendelkezik a súlyos, háborúhoz köthető sérülések kezelésében.

Hangsúlyozta: a cél nem az, hogy minden orvos a harctéren tudjon műtéteket végezni, hanem a civil kórházakban dolgozó szakemberek tisztában legyenek azzal, mire számíthatnak, amikor a katonaorvosok által stabilizált háborús sérülteket belga intézményekbe szállítják.

A belga egészségügyi rendszerben ez a speciális ellátás iránti igény már a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadásokat követően is megmutatkozott, amikor számos áldozat olyan sérüléseket szenvedett, amelyek jellemzően csak háborús övezetekben fordulnak elő, és a konfliktushelyzetekben alkalmazott sürgősségi technikák alkalmazását tették szükségessé.