Irán reagált az EU döntésére

Irán bejelentette hétfőn, hogy a bekéreti a külügyminisztériumba az Európai Unió tagállamainak teheráni nagyköveteit válaszul arra, hogy az EU a múlt héten úgy döntött, terrorszervezetté nyilvánítja az iráni Forradalmi Gárdát.

„Tegnap és ma bekérettük az EU összes, teheráni külképviselettel rendelkező országának nagykövetét” – közölte Iszmail Bagai iráni külügyi szóvivő.

Sajtótájékoztatóján hozzátette: ez még csak egy minimális szintű intézkedés, hamarosan további válaszlépéseket jelentenek be.

„A következő napokban hozunk döntést arról, milyen intézkedésekkel reagáljon Irán az EU törvénytelen, észszerűtlen és nagyon helytelen döntésére” – fogalmazott a szóvivő.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön jelentette be: az unió tagországainak külügyminiszterei megegyeztek, hogy terrorszervezetté nyilvánítják az iráni Forradalmi Gárdát.

A főképviselő hangsúlyozta, az elnyomás Iránban sem maradhat válasz nélkül. „Bármely rezsim, mely saját polgárainak ezreit öli meg, a saját bukásán dolgozik” – fogalmazott.

Az intézkedés azonos szintre helyezi az iráni Forradalmi Gárdát az al-Kaida, a Hamász, a Hezbollah és az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A terroristákat terroristaként kell kezelni – jelentette ki az uniós diplomácia vezetője.

Hétfőn az iráni állami televízió azt is közölte, hogy őrizetbe vettek négy külföldi állampolgárt, akiket azzal vádolnak, hogy „lázadásban” vettek részt. Teherán tartományban fogták el a gyanúsítottakat, akiknek az állampolgárságát nem hozták nyilvánosságra.

„Az egyik őrizetbe vett személy táskájában négy olyan házilag eszkábált hanggránátot találtak, amelyet a zavargások idején használtak” – jelentette a televízió.

Az iráni hatóságok korábban Izraelt és az Egyesült Államokat vádolták meg azzal, hogy közük volt az erőszakba torkollt országos tüntetési hullámhoz, amelynek során több mint 3 ezer ember vesztette életét az utóbbi hetekben. Hivatalos teheráni közlés szerint a halálos áldozatok többsége a biztonsági erők tagja vagy „terroristák” által megölt vétlen járókelő volt.