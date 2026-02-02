2026. február 2., hétfő

Előd

Irán Amerikával egyeztet a nukleáris fegyverkezésről

Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte a tárgyalások újrakezdését

MH/MTI
 2026. február 2. hétfő. 18:34
Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését – jelentette hétfőn az iráni félhivatalos Fársz hírügynökség, kormányzati forrásokra hivatkozva.

Irán Amerikával egyeztet a nukleáris fegyverkezésről
Maszúd Pezeskjan iráni elnök
Fotó: AFP/Angela Weiss

A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy az államfő mikor adott utasítást az egyeztetések újrakezdésére.

Szokásos hétfői sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, a tervek szerint a felek között a régió országai fognak közvetíteni, Irán és az Egyesült Államok ugyanis nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban.

Mint mondta, Teherán vizsgálja és véglegesíti a diplomáciai folyamat minden részletét, beleértve a folyamat kereteit is.

A szóvivő ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak és hangsúlyozta: a síita állam fogad el semmilyen ultimátumot.

