Irán Amerikával egyeztet a nukleáris fegyverkezésről

A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy az államfő mikor adott utasítást az egyeztetések újrakezdésére.

Szokásos hétfői sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, a tervek szerint a felek között a régió országai fognak közvetíteni, Irán és az Egyesült Államok ugyanis nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban.

Mint mondta, Teherán vizsgálja és véglegesíti a diplomáciai folyamat minden részletét, beleértve a folyamat kereteit is.

A szóvivő ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak és hangsúlyozta: a síita állam fogad el semmilyen ultimátumot.