Külföld
Vučić szerint 48 órán belül csapást mérhetnek Iránra
A szerb elnök „más jelentős eseményekre” is számít rövid időn belül
Vučić szerint az esetleges amerikai akció időzítését összefüggésbe lehet hozni a Jeffrey Epstein-ügyben most nyilvánosságra hozott új dokumentumokkal. Párhuzamot vont a Monica Lewinsky-botrány idejével, amikor – megfogalmazása szerint – belpolitikai botrányok után katonai beavatkozások következtek, és úgy vélte, ez most is felgyorsíthatja a döntéshozatalt.
A Kommerszant felidézi: Donald Trump korábban bejelentette, hogy egy repülőgép-hordozó harccsoportot irányítottak Irán térségébe, míg az Axios szerint a Fehér Ház egy erő alkalmazásával járó forgatókönyvet is mérlegel. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadás az egész régióra kiterjedő konfliktust idézhet elő.