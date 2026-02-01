Vučić szerint 48 órán belül csapást mérhetnek Iránra

Az Egyesült Államok a következő két napban katonai csapást mérhet Iránra – jelentette ki Aleksandar Vučić a Pink TV szerb televíziónak adott nyilatkozatában. A Kommerszant beszámolója szerint a szerb elnök úgy fogalmazott: nemcsak Irán elleni támadásra, hanem „más jelentős eseményekre” is számít rövid időn belül.

Vučić szerint az esetleges amerikai akció időzítését összefüggésbe lehet hozni a Jeffrey Epstein-ügyben most nyilvánosságra hozott új dokumentumokkal. Párhuzamot vont a Monica Lewinsky-botrány idejével, amikor – megfogalmazása szerint – belpolitikai botrányok után katonai beavatkozások következtek, és úgy vélte, ez most is felgyorsíthatja a döntéshozatalt.

A Kommerszant felidézi: Donald Trump korábban bejelentette, hogy egy repülőgép-hordozó harccsoportot irányítottak Irán térségébe, míg az Axios szerint a Fehér Ház egy erő alkalmazásával járó forgatókönyvet is mérlegel. Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadás az egész régióra kiterjedő konfliktust idézhet elő.