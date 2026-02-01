2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump: Washington kész tárgyalni Iránnal

Az irániak szerint a „mesterségesen gerjesztett médiakörnyezet” ellenére van esély a párbeszédre

MH
 2026. február 1. vasárnap. 22:30
Megosztás

Az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra Iránnal, de Washington nem osztja meg terveit a Perzsa-öböl menti szövetségeseivel – közölte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatát idézve a Kommerszant.

Trump: Washington kész tárgyalni Iránnal
Irán középső részén működik a Fordo (Fordow) üzemanyag-dúsító üzem komplexuma, amit tavaly bombázott az USA
Fotó: AFP/Satellite image ©2025 Maxar Technologies

Trump a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta: az Egyesült Államok megvizsgálja, van-e lehetőség megállapodásra Iránnal, ellenkező esetben „meglátják, mi fog történni”. Hozzátette, hogy egy jelentős amerikai flotta tart a térség felé, amely nagyobb, mint korábban, és amelynek egy része továbbra is Venezuelánál állomásozik.

Ezzel párhuzamosan Ali Laridzsani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára közölte, hogy Teherán készül a tárgyalásokra Washingtonnal. Állítása szerint a „mesterségesen gerjesztett médiakörnyezet” ellenére előrehalad a tárgyalási keretek kialakítása.

Az Egyesült Államok és Irán 2025-ben több fordulóban egyeztetett az iráni nukleáris programról. Trump korábban azt hangoztatta, hogy Iránnak még békés célú atomprogrammal sem szabad rendelkeznie, amit Teherán elfogadhatatlannak nevezett. Január végén az iráni külügyminisztérium jelezte: kész újraindítani a párbeszédet, amennyiben az „őszinte és egyenrangú” alapon zajlik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink