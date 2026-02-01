Trump: Washington kész tárgyalni Iránnal

Az Egyesült Államok nyitott a tárgyalásokra Iránnal, de Washington nem osztja meg terveit a Perzsa-öböl menti szövetségeseivel – közölte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatát idézve a Kommerszant .

Trump a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta: az Egyesült Államok megvizsgálja, van-e lehetőség megállapodásra Iránnal, ellenkező esetben „meglátják, mi fog történni”. Hozzátette, hogy egy jelentős amerikai flotta tart a térség felé, amely nagyobb, mint korábban, és amelynek egy része továbbra is Venezuelánál állomásozik.

Ezzel párhuzamosan Ali Laridzsani, Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsának titkára közölte, hogy Teherán készül a tárgyalásokra Washingtonnal. Állítása szerint a „mesterségesen gerjesztett médiakörnyezet” ellenére előrehalad a tárgyalási keretek kialakítása.

Az Egyesült Államok és Irán 2025-ben több fordulóban egyeztetett az iráni nukleáris programról. Trump korábban azt hangoztatta, hogy Iránnak még békés célú atomprogrammal sem szabad rendelkeznie, amit Teherán elfogadhatatlannak nevezett. Január végén az iráni külügyminisztérium jelezte: kész újraindítani a párbeszédet, amennyiben az „őszinte és egyenrangú” alapon zajlik.

