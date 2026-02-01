Irán amerikai támadás esetén regionális háborúra készül

Regionális háborúval fenyegetőzött vasárnap egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a hatóságok által elnyomott tiltakozó mozgalmat.

„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Hamenei ajatolláh. Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba.

Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozáskra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.

Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.