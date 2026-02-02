Hatalmas fegyverszállítmány érkezik a Közel-Keletre

Az Egyesült Államok újabb nagyszabású fegyvereladásokat hagyott jóvá Izrael és Szaúd-Arábia számára – írja a Yahoo az AP értesülései alapján.

A Trump-adminisztráció döntése szerint Izrael összesen 6,67 milliárd dollár, míg Szaúd-Arábia 9 milliárd dollár értékben juthat amerikai fegyverrendszerekhez.

A szaúdi csomag középpontjában 730 Patriot légvédelmi rakéta áll, amelyek Washington szerint erősítik a térség integrált lég- és rakétavédelmét, valamint egy „kulcsfontosságú, NATO-n kívüli szövetséges” biztonságát a Perzsa-öbölben. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy Rijád védelmi minisztere magas rangú amerikai kormányzati egyeztetéseken vett részt.

Izrael esetében négy külön fegyvercsomagot hagytak jóvá, köztük 30 Apache harci helikoptert, több ezer könnyű taktikai járművet, valamint páncélozott szállítókhoz szükséges alkatrészeket. A döntés időzítése érzékeny: a Közel-Keleten nő a feszültség Irán miatt, miközben Donald Trump a gázai tűzszünet fenntartásán és a háború utáni rendezésen dolgozik.

A lépést ugyanakkor amerikai kongresszusi demokraták bírálták, szerintük a kormányzat megkerülte a hagyományos parlamenti ellenőrzést.